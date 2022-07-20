نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل إي فوتبول بيس 22 Efootball 22 بالخطوات تعليق عربي في المقال التالي
22 Efootball إي فوتبول بيس 22 اللعبة التي أعلنت عنها شركة برمجة وتطوير الألعاب كونامي اليابانية في عام 1998 للمرة الأولي ونجحت في جذب العديد من الأنظار اليها وتحقيق نجاحا كبير في ذلك الوقت مما جعل الشركة المطورة إلي أصدار العديد من النسخ بعد ذلك لتصل إلي 22 جزء حتي الأن والعديد من الأجزاء الخاصة بالموبيل التي صدرت لأول مرة عام 2014 نظرا لانتشار الهواتف الذكية واستخدامها من قبل العديد من محبي الألعاب الإلكترونية وتتميز Efootball 22 بجرافيك ورسومات عالية الجودة مما يشعرك أنك داخل مبارة كرة قدم حقيقة وتعتبر هي المنافس الاول للعبة فيفا التي تطلقها EA Sport للتربع علي صدارة الالعاب الخاصة بكرة القدم ونوضح الأن خطوات وطرية تنزيل إي فوتبول بيس 22 علي الموبيل وأهم المميزات والمعلومات ابخاصة باللعبة.
طريقة تحميل 22 Efootball
- توصيل الموبيل بشبكة الأنترنت عن طريق شبكة 4G او عن طريقة شبكة WiFi.
- بعد ذلك فتح متجر التطبيقات الخاص بالموبيل Google play بالنسبة لهواتف اندرويد أو Apple store لهواتف أيفون.
- بعد ذلك كتابة Efootball 22 داخل صندوق البحث في صفحة المتجر والضغط علي أيفونة بداية البحث.
- تظهر اللعبة في النتيجة الأولي في نتائج البحث تقوم بفتح الصفحة والضغط علي أيقونة تثبيت.
- ثم الأنتظار إلي أنتهاء عملية التحميل وقوم بفتح اللعبة وكتابة البيانات المطلوبة.
مميزات ومعلومات عن إي فوتبول بيس 22
تعتبر اللعبة من أفضل الالعاب التي يعشقها الجميع وتحتاج اللعبة إلي إمكانيات متوسطة لتحميلها علي الهاتف فقط قد تحتاج إلي مساحة تخزين 2 جيجا بايت إلي جانب ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت ومعالج رسومات رباعي النواة ونوضح الأن بعض مميزات إي فوتبول بيس 22.
- تتميز اللعبة بجرافيك ورسومات جيدة جدا وتلاحظ ذلك من شكل العشب في الملاعب ووجهوه اللاعبين.
- أيضا اللعبة تمتلك ترخيص رسمي من الفيفا لاستخدام اللاعبين المقيدين في الاتحاد.
- تعتبر اللعبة من الألعاب المجانية حيث لا تحتاج إلي دفع أي أموال من أجل التحميل.
- كذلك يوجد أكثر من طريق للعب فتسطتيع اللعب عبر شبكة الإنترنت مع الأصدقاء أو اللعب منفردا في أي بطولة أو مباراة ودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل إي فوتبول بيس 22 Efootball 22 بالخطوات تعليق عربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.