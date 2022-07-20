طريقة تحميل إي فوتبول بيس 22 Efootball 22 بالخطوات تعليق عربي

22 Efootball إي فوتبول بيس 22 اللعبة التي أعلنت عنها شركة برمجة وتطوير الألعاب كونامي اليابانية في عام 1998 للمرة الأولي ونجحت في جذب العديد من الأنظار اليها وتحقيق نجاحا كبير في ذلك الوقت مما جعل الشركة المطورة إلي أصدار العديد من النسخ بعد ذلك لتصل إلي 22 جزء حتي الأن والعديد من الأجزاء الخاصة بالموبيل التي صدرت لأول مرة عام 2014 نظرا لانتشار الهواتف الذكية واستخدامها من قبل العديد من محبي الألعاب الإلكترونية وتتميز Efootball 22 بجرافيك ورسومات عالية الجودة مما يشعرك أنك داخل مبارة كرة قدم حقيقة وتعتبر هي المنافس الاول للعبة فيفا التي تطلقها EA Sport للتربع علي صدارة الالعاب الخاصة بكرة القدم ونوضح الأن خطوات وطرية تنزيل إي فوتبول بيس 22 علي الموبيل وأهم المميزات والمعلومات ابخاصة باللعبة.

طريقة تحميل 22 Efootball

توصيل الموبيل بشبكة الأنترنت عن طريق شبكة 4G او عن طريقة شبكة WiFi.

بعد ذلك فتح متجر التطبيقات الخاص بالموبيل Google play بالنسبة لهواتف اندرويد أو Apple store لهواتف أيفون.

بعد ذلك كتابة Efootball 22 داخل صندوق البحث في صفحة المتجر والضغط علي أيفونة بداية البحث.

تظهر اللعبة في النتيجة الأولي في نتائج البحث تقوم بفتح الصفحة والضغط علي أيقونة تثبيت.

ثم الأنتظار إلي أنتهاء عملية التحميل وقوم بفتح اللعبة وكتابة البيانات المطلوبة.

مميزات ومعلومات عن إي فوتبول بيس 22

تعتبر اللعبة من أفضل الالعاب التي يعشقها الجميع وتحتاج اللعبة إلي إمكانيات متوسطة لتحميلها علي الهاتف فقط قد تحتاج إلي مساحة تخزين 2 جيجا بايت إلي جانب ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت ومعالج رسومات رباعي النواة ونوضح الأن بعض مميزات إي فوتبول بيس 22.