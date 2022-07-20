مواصفات وسعر هاتف iphone 14 Pro Max مميزات وعيوب أيفون 14 برو ماكس

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس، يعتبر هاتف ايفون 14 هو أحدث إصدار من شركة آبل الأمريكية، فهو جوال رائع يترقبه ملايين من الأشخاص، وبالأخص بعد تواجد العديد من التسريبات التي تم ورودها عن الهاتف وهيئته والعديد من المميزات المذهلة المتواجدة بها، مما جعل الكثير من الأشخاص يقولون عنه أسطورة آبل الحديثة، فهو من أفضل وأحدث الهواتف التي ينتظرها الكثير من الأفراد في كل أنحاء العالم لما يتواجد به من مميزات ومواصفات مذهلة.

مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس

هناك العديد من المميزات يتم تواجدها في هاتف ايفون 14 برو ماكس، ومن ضمن تلك المميزات هي كالتالي:

الهاتف يتوفر بالتصميم الجميل والرائع للغاية.

شاشة الجوال أحسن وممتازة للغاية.

يكون هاتف ايفون 14 برو ماكس داعم لكل شبكات الجيل الخامس.

يتواجد الهاتف مع المعالج القوي.

يكون داعم لخاصية مقاومة الغبار والماء.

هاتف ايفون 14 برو ماكس يتوافر مع المساحة الداخلية ذات الحجم الكبير.

الهاتف يكون به عدد اثنان كاميرا خلفية، تعمل على تقديم التصوير الممتاز والرائع للغاية.

يتواجد هاتف ايفوم 14 برو ماكس مع البطارية ذات الحجم الكبير، ويكون أيضًا داعم للشحن السريع والشحن العكسي وكذلك الشحن اللاسلكي.

يتواجد هاتف ايفون 14 برو ماكس مع السماعات اسبيكر التي تكون مثل هاتف آيفون 12 برو ماكس.

استطاعت شركة آبل أن تقوم بتغيير المنفذ الخاص بالشحن.

سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس

يكون من المتوقع أن يتوافر هاتف آيفون 14 برو ماكس بسعر 1200 دولار أمريكي.

علبة هاتف ايفون 14 برو ماكس

تأتي علبة هاتف ايفوم 14 برو ماكس مع:

كابل التوصيل يو اس بي -سي.

علبة الهاتف يتواجد معها الضمان.

عيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس

هناك عدة عيوب تتواجد في هاتف ايفوم 14 برو ماكس وهي كالتالي: