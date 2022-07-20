نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأحدث طرق شحن شدات ببجي موبايل في أسرع وقت pubg uc في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير يبحث عن طرق شحن شدات ببجي مجانًا أو مدفوع، ومنهم من يقوم من خلال الرصيد أو عن طريق ID أو العديد من الطرق الأخرى التي تساعد على شراء الأسلحة والسكنات، وغيرها من الأدوات التي يحتاجها خلال لعبة ببجي للفوز على الأعداء والمحافظة على حياته، ولذلك من خلال ذلك المقال سوف نتعرف على أفضل الطرق التي توفر لكن الحصول على شدات ببجي مجانًا ومدفوع.

شحن شدات ببجي UC

الكثير من الشباب والأطفال يعرفون ما هي شدات ببجي UC، والتي تعتبر خاصة بلعبة ببجي من أشهر الألعاب القتالية حول العالم وتساعد الشدات على شراء كل من الأسلحة والسكنات والصقور والملابس وغيرها من الأمور التي يحتاجها اللاعب داخل اللعبة وكل ذلك يمكنك شرائها من خلال شحن شدات ببجي UC.

طرق الشحن المختلفة

هناك الكثير من الطرق أصدقائي الأعزاء التي تستطيع من خلالها شحن شدات ببجي مجانًا ومدفوع ومن أهمها شراء شحن شدات من خلال الموقع الرسمي للعبة ببجي ويكون هذه الطريقة مدفوعة وهناك طرق أخري مدفوع مثل:

شحن ببجي من خلال ID. شحن ببجي من خلال فوري أو مصاري. كما يمكنك الشحن من خلال جوجل بلاي.

موقع الشدات عن طريق الايدي

ويُمكنك أيضًا عن طريق الايدي من الموقع الرسمي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع midasbuy.

عليك اختيار بلدك التي تقيم بها.

من خلال البحث أدخل اسم لعبة PUBG ثم الضغط على ايقونة “ابدأ”.

حدد الفئة التي ترغب في شرائها من شدات الببجي.

ثم إدخال معلومات الايدي ID الخاصة بك.

تحديد طريقة الدفع التي تناسبك من بين الخيارات الموجودة.

وهنا نكون بالفعل قد قمت بشراء شدات ببجي بنجاح إلى حسابك على اللعبة.

طرق شحن شدات ببجي مجانًا

يمكنك شحن شدات ببجي مجانًا من خلال موقع Arapubg والذي يكون عبارة عن مشاهدة بعض فيديوهات اليوتيوب أو مسابقات وسوف تحصل من خلالها على شدات ببجي مجانا:

الدخول أولاً على موقع Arapubg.

وعند الدخول على الصفحة الرئيسية يمكنك الضغط على “سجل الآن واربح”.

ثم إدخال البيانات الخاص والضغط على “تسجيل”.

ويمكنك الاشتراك في قناة اليوتيوب لمشاهدات الفيديوهات وهنا تحصل على مكافاة يمكنك من خلالها شراء السكنات والأسلحة وغيرها من الأدوات التي تحتاجها في لعبة ببجي.