نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات قوية من تطبيقات خطيرة على هواتف أندرويد.. احذفها فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد الكثير من البرامج الضارة الجديدة التي تعتبر خطراً كبيراً يواجه مستخدمي هواتف أندرويد، وهذه البرامج تختبئ في العديد من التطبيقات المتوافرة على جوجل بلاي، وحسب ما تم ذكره في موقع “gizchina” أن الباحث الأمني “Maxime Ingrao” قد اكتشف العديد من التطبيقات المتوافرة على متجر بلاي، حيث أن هذه التطبيقات تخفي برنامج ضار يدعي “Autolycos”، والذي يعتبر أحد أنواع الفيروس الخبيث المصرفي BRATA أو Revive، ويعتبر أحد أخطر الفيروسات التي تؤثر على الهواتف.

تطبيقات خطيرة في هواتف أندرويد

تم اكتشاف العديد من البرامج الضارة والتي لا تقل عن 8 تطبيقات تقريباً، حيث تم إتاحة تحميل تلك التطبيقات من متجر بلاي لجميع مستخدمي هواتف أندرويد، حيث تم تزيل تلك التطبيقات 3 ملايين مرة، حيث تقوم تلك التطبيقات بتوزيع برمجيات خطيرة على الهاتف، تُساعد الهاكرز والمتطفلين في اختراق الهاتف وسرقة العديد من الصور والبيانات الحساسة لذا تم التحذير منها، كما أنها تحمل الكثير منهم فواتير مالية لم يستخدموها.

أوضح التقرير الأمني الجديد أن البرنامج الضار الذي يدعى “Autolycos” عبارة عن برمجية خبيثة تعمل سراً، وتقوم بإجبار المستخدمين على الاشتراك في الخدمات المتميزة، وتم تحذير جميع مستخدمي هواتف أندرويد من هذه الممارسات مؤخراً، لذا فإن هذا البرنامج الضار يعتبر أحد أكثر التهديدات انتشاراً لنظام التشغيل أندرويد، حيث عادة ما يتم استخدام جهاز الضحية للاتصال بصفحات الدفع الخاصة بخدمة مدفوعة، ويقوم بإجبار المستخدمين على الاشتراك في المحتوى المدفوع، ثم يقوم بإضافة الرسوم إلى فاتورة الهاتف.

وهذه التطبيقات تشمل برامج ضارة، والتي من أشهرها تطبيق Razer Keyboard & Theme، وهذا من المطور xcheldiolola، أما تطبيق الثاني هو تطبيق Funny Camera، وهذا من المطور KellyTech، وقد حصل كلاهما على إجمالي 550 ألف عملية تنزيل.

أما بالنسبة للتطبيقات الأخري التي تشكل خطراً على هواتف أندرويد، تتمثل في تطبيق Creative 3D Launcher، وتطبيق Vlog Star Video Editor، وتم تنزيل كلاً منهما مليون مرة، وتطبيق Coco Camera v1.1، بالإضافة إلى تطبيق Wow Beauty Camera وتطبيق لوحة المفاتيح Gif Emoji، والذي تم تنزيلهم من قبل 100 ألف شخص، أما التطبيق الأخير فهو تطبيق Freeglow Camera 1.0.0، والذي يشمل 5000 عملية تنزيل.