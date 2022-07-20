نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات خيالية لأيفون 14 الجديد وموعد طرحه في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد البحث من قبل مستخدمي ومحبي هواتف الأيفون عن مواصفات الأيفون الجديد أيفون 14، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة هواتف أيفون مؤخراً، وصولاً للعملاق الأخير أيفون 13 الذي جاء بمواصفات قياسية تناسب كافة المستخدمين، وقد ظهرت العديد من التسريبات التي توضح مواصفات أيفون 14 الجديد مع اقتراب صدوره رسمياً من قبل شركة Apple العملاقة، والتي لم تؤكد أو تنفي وجود اصدار جديد من سلسة هواتف Apple، إلا أن التسريبات تؤكد قرب انطلاق الجهاز الجديد من قبل أبل ليحمل أسم iPhone 14، وما يتبعه من النسخ المتطورة iPhone 14 pro max.

التعريف بالهاتف الجديد iPhone 14

يتوقع أن تصدر شركة أبل هاتفها الجديد iPhone 14 بمواصفات قياسية، بالنظر إلى التطور الهائل في مواصفات الأجهزة الذي اعتمدته أبل مؤخراً، والذي لوحظ في الأيفون الأخير أيفون 13، فقد جاء بمواصفات مثالية وتحسينات مذهلة خاصة في جودة ودقة الكاميرا، ويتوقع أن يأتي iPhone 14 بمواصفات مشابهة مع مزيد من التحسينات وذلك على النحو التالي:-

الألوان المتاحة المتوقعة من iPhone 14 هي (أسود – أبيض – أحمر – ذهبي – أخضر – أزرق).

يتوقع أن يصل وزن الجهاز إلى 240 جرام.

مواصفات iPhone 14

تشير التسريبات إلى تشابه كبير في مواصفات هاتف أيفون 13 مع هاتف أيفون 14 الجديد، مع اضافة بعض التحسينات التي ستضيفها أبل في الأيفون الجديد لإرضاء المستخدمين وجذب مزيد من التسويق للهاتف الجديد، فمن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 14 بدقة كاميرا رئيسية تصل إلى 48 ميجا بكسل، إلر جانب جودة فائقة في تصوير الفيديو تصل إلى 8K.

أبعاد هاتف iPhone 14

الإرتفاع: 146.7 mm.

العرض: 71.5 mm.

السماكة: 7.4 mm.

حجم الشاشة: 6.1 بوصة (15.49 سم).

دقة الشاشة: 1170 × 2532 بيكسل.

كثافة البكسل: 460 نقطة في البوصة.

نوع الشاشة: Super Retina XDR OLED وتعمل بإمكانية اللمس المتعدد.

المواصفات الدقيقة لهاتف iPhone 14

تتوقع التسريبات أن يأتي هاتف iPhone 14، بمعالج نواة Apple A15 Bionic (5 نانومتر)، وبنظام سداسي الشرائح، ورسومات رباعية النوى، بالإضافة إلى مساحة تخزين 64 جيجا ورامات 4 جيجا، وبطارية بسعة 4500 ملي أمبير، إلى جانب تزويده بثلاث كاميرات خلفية أساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفي أمامية بجودة 12 ميجا بكسل.

موعد اصدار هاتف أيفون 14

على الرغم من عدم الإعلان الرسمي من شركة Apple، عن موعد الإصدار الرسمي لهاتف أيفون 14 الجديد، إلا أنه وفقاً للتوقعات وما تقوم به أبل سنوياً من طرح هاتفها الجديد في شهر سبتمبر من كل عام، فمن المتوقع أن تطلق أبل هاتفها الجديد أيفون 14 خلال شهر سبتمبر المقبل.

سعر هاتف iPhone 14

جميع ما يرد من أسعار ومواصفات هاتف أيفون 14 الجديد، هي توقعات وفقاً لما تم نشره من تسريبات خاصة بالهاتف الجديد، حيث من المتوقع أن تطرح Apple هاتفها الجديد iPhone 14، بأسعار مقاربة مع أسعار هاتف أيفون 13 والذي يبدأ سعره من 699 دولار أمريكي، وعليه فإنه من المتوقع أن يكون سعر هاتف iPhone 14 على النحو التالي:-