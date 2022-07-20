نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي الرويال باس 2022 والحصول على آلاف الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي الرويال باس، لقد انطلق الموسم الحديث لببجي وزادت محركات البحث عن شحن الرويال باس بدون رسوم والذي أصبح متوفر خلال هذه الفترة ويمكن لكل الأفراد الحصول عليه بواسطة التطبيق الجديد حيث يسهل عليهم شحن البطاقات الخاصة بجوجل بلاي بدون رسوم للعبة ببجي موبايل عن طريق عمل تسجيل دخول إلى التطبيق وأخذ عدد من الرقائق أو غيرها من الكوين من خلال تنفيذ بعض الخطوات المتاحة والمثبتة داخل التطبيق، لذلك تعد من أجمل الألعاب والتي دائمًا ما تتطور ويجرى الكثير من التغيرات من وقت لأخر في لعبة ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي الرويال باس

عملية الشحن للموسم الجديد لببجي يتم بواسطة تطبيق خيالي يعرف باسم “GIFT PLAY” هذا التطبيق متاح على متجر التطبيقات جوجل بلاي وتبلغ مساحة حوالي 51 MB؛ لهذا يجب على من يريد هذا التطبيق أن تكون مساحة هاتفه المحمول التابع لنظام أندرويد أكثر من 6.01، يعتبر التطبيق الجديد الخاص بالشحن من أفضل وأشهر التطبيقات التي تم إصدارها الشهر السابق.

مما جعل الأفراد يبحثون عنه باستمرار خاصة بعد استطاعت العديد منهم شحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022 بدون أي مقابل مادي، بالنسبة للأفراد الذين يريدون شحن شدات ببجي موبايل يمكنكم إجراء عملية البحث ولكن يتطلب الأمر أولًا تنزيل تطبيق gift play والحصول على الكوين منه، وبعدها يجب القيام بالآتي:

النقر على القائمة الرئيسية الخاصة بالتطبيق واختراقها.

ثم الاتجاه إلى أسفل التطبيق والعثور على الصورة الخاصة بلعبة ببجي والتي مدون عليها كمية الكوين اللازمة لأخذ 60 شدة.

بعد ذلك قم الرجوع مرة ثانية إلى القائمة الرئيسية ثم التوجه إلى الرموز الخاصة بالبطاقات والنقر عليها.

بعدها ستظهر PUBG MOBILE UC وسوف يحصل اللاعب على 660 شدة يمكن للاعب أخذهم بعد الاحتفاظ بـ 15 ألف رقيقة.

هذا التطبيق يحتوي على ميزة إضافية وهي إمكانية شحن البطاقات الخاصة بجوجل بلاي عن طريق أخذ الرقائق أو غيرها من الكوين.

طريقة الحصول على الرقائق لشحن شدات ببجي مجانًا

وذلك عن طريق فتح القائمة الرئيسية والبحث عن المربع المدون عليه جملة “اكسب النقود المعدنية” من أجل النقر عليه واتباع التعليمات التالية:

تحديد العروض التي توفر لك العملات الذهبية وكذلك الرقائق.

الوظيفة الأولى وهي وظيفة الساحر التي يجب إنجازها لكي تتمكن من أخذ 100 ألف كوين.

الوظيفة الثانية وهي عبارة عن عجلة الحظ والتي تقدم لك الرقائق التي يمكن بها شراء شدات ببجي دون دفع مقابل مادي.

طريقة شحن شدات UC إلى حسابك بشكل مجاني

بعد أن امتلكت الكوين اللازمة لشحن الموسم القادم للعبة ببجي، أو تمكنت من توفير الرقائق اللازمة يتوجب عليك زيارة المتجر الموجود في اللعبة وكتابة رقم ID التابع لك وخلال اليوم سوف يتم إضافة الشدات مجانًا إلى الحساب الخاص بك.