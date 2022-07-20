نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sports 2022 hd الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sports يبدأ من الأول جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في استقطابها ترقبًا لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر التي ستقام غدًا الخميس، وتعد قناة أون تايم سبورت رائدة القنوات الرياضية في مصر خاصة والعالم العربي عامة؛ فقد حققت ملايين المشاهدات منذ اطلاقها وقدمت محتوى ميزها عن غيرها من القنوات الآخرى، فهى تقوم بتغطية الأحداث الرياضية المختلفة في كل كرة القدم وكرة السلة واليد والألعاب الأولمبية الصيفية وتقدم أيضًا برامج تحليل لكبار المذيعين ونجوم الكرة السابقين وعلى رأسهم الكابتن أحمد شوبير، ومن ثم سوف نستعرض أون تايم سبورت تردد خلال السطور المقبلة.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

أعلنت قناة أون تايم سبورت رسميًا أنها من القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك المقبلة التي ستقام غدًا في التاسعة مساءًا على استاد القاهرة الدولي، حيث سيلتقي الغريمين في نهائي كأس مصر نسخة 2020م وسيذاع اللقاء عبر تردد أون تايم سبورت 1 الجديد، وقد تأهل النادي الأهلى لتلك المباراة بعد تغلبه على بتروجيت بهدفين مقابل لا شئ، بينما فاز الزمالك على فريق أسوان بهدفين مقابل هدفًا واحدًا.

الأهلي ضد الزمالك

بدأ الشياطين الحمر في الاستعداد لكلاسيكو العرب من الآن والتدريب على ركلات الترجيح، وكذلك الأمر بالنسبة لنادي القلعة البيضاء، ويحاول كلا الفريقين بذل قصارى جهده ليرسم الفرحة على وجوه جماهيره، خاصة أن كليهما لديهم جمهور كبير ويستحوذ على شعبية كبيرة على المستوى المحلي.

تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sports

يمكنك استقبال قنوات تايم سبورتس المتخصصة الممتلكة حق بث أحداث المباراه المقبلة بين الاهلي والزمالك من خلال الترددات التالية:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات: 11861

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3