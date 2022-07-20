نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sports 2022 hd الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sports يبدأ من الأول جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في استقطابها ترقبًا لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر التي ستقام غدًا الخميس، وتعد قناة أون تايم سبورت رائدة القنوات الرياضية في مصر خاصة والعالم العربي عامة؛ فقد حققت ملايين المشاهدات منذ اطلاقها وقدمت محتوى ميزها عن غيرها من القنوات الآخرى، فهى تقوم بتغطية الأحداث الرياضية المختلفة في كل كرة القدم وكرة السلة واليد والألعاب الأولمبية الصيفية وتقدم أيضًا برامج تحليل لكبار المذيعين ونجوم الكرة السابقين وعلى رأسهم الكابتن أحمد شوبير، ومن ثم سوف نستعرض أون تايم سبورت تردد خلال السطور المقبلة.
موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر
أعلنت قناة أون تايم سبورت رسميًا أنها من القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك المقبلة التي ستقام غدًا في التاسعة مساءًا على استاد القاهرة الدولي، حيث سيلتقي الغريمين في نهائي كأس مصر نسخة 2020م وسيذاع اللقاء عبر تردد أون تايم سبورت 1 الجديد، وقد تأهل النادي الأهلى لتلك المباراة بعد تغلبه على بتروجيت بهدفين مقابل لا شئ، بينما فاز الزمالك على فريق أسوان بهدفين مقابل هدفًا واحدًا.
الأهلي ضد الزمالك
بدأ الشياطين الحمر في الاستعداد لكلاسيكو العرب من الآن والتدريب على ركلات الترجيح، وكذلك الأمر بالنسبة لنادي القلعة البيضاء، ويحاول كلا الفريقين بذل قصارى جهده ليرسم الفرحة على وجوه جماهيره، خاصة أن كليهما لديهم جمهور كبير ويستحوذ على شعبية كبيرة على المستوى المحلي.
تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sports
يمكنك استقبال قنوات تايم سبورتس المتخصصة الممتلكة حق بث أحداث المباراه المقبلة بين الاهلي والزمالك من خلال الترددات التالية:
- تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات: 11861
- معامل الاستقطاب: رأسي
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ 6/5
تردد قناة أون تايم سبورت 2
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 10853
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة أون تايم سبورت 3
- التردد: 12303
- الاستقطاب أفقي
- معدل الترميز 27500
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sports 2022 hd الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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