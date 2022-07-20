نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر نايل سات وعرب سات لمتابعة أجمل برامج الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الأردنية التي اشتهرت بسرعة البرق في جميع الدول العربية، وكيف لا وهي تقدم محتوى هادف يناسب الأطفال الصغار حتى سن المراهقة، فهي تلخص كافة المبادئ والأخلاق المفترض تعليمها للأطفال في إطار غنائي لطيف، يقدم باللغة العربية الفصحى، أو الخليجية، وأحيانًا باللهجة المصرية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

تحرص القناة على تقديم محتواها من خلال فريق عمل مكون من أطفال يتميزون بالصوت الملائكي، والهيئة المهندمة، أما ترددها الجديد على النايل سات فهو كالآتي:

اسم القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11393.

الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ ¾ .

الجودة HD

قناة طيور الجنة على العرب سات

أما بالنسبة لتردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فتفاصيله كالآتي:

اسم القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11623.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾ .

الجودة SD

معلومات هامة عن القناة

يمتلك تلك القناة رجل أردني اسمه خالد المقداد، وقد لاحظ الجميع أن معظم العاملين بها، خاصةً الأطفال مقدمي الفقرات يقربون لمالك القناة بصلة قرابة.

وتهتم القناة في المقام الأول في تشجيع الأطفال على التعامل باحترام مع الآخرين، وكذلك التعامل مع بعض السلوكيات الخاطئة بأغاني لطيفة سهلة الحفظ، وكلماتها وإيقاعها الغنائي محبب للأطفال.

كما أن طيور الجنة بيبي تعمل على مدار اليوم، الأمر الذي يناسب كثير من الأمهات، اللاتي يستخدمن القناة في لفت نظر أطفالهن الصغار حتى ينتهين من شؤون المنزل.

بالإضافة إلى اطمئنان الوالدين بترك الطفل يشاهد القناة لأنها تدعو في المقام الأول الى ترسيخ مبدأ الأخلاق الحسنة، والتخلي عن السلوكيات المزعجة التي يقوم بها بعض الأطفال دون قصد.

كليبات قناة طيور الجنة

أما ما يجعل الأطفال يعشقون تلك القناة، فهي المقاطع المرئية، والتي يكون بعضها عبارة عن رسوم متحركة غنائية، والآخر يقدمه الأطفال بهيئتهم الحقيقية، ومن أهم تلك الكليبات ما يلي:

ليلى والذئب.

البومة.

غلطان.

يلا نساعد.

فصل الشتاء.

الحيوانات الأليفة.

السرقة.

النظافة من الإيمان.

الأدب.

غزلان.

حرف الخاء.

ذكرنا لكم تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات، وكذلك العرب سات، بالإضافة إلى التحدث بصفة عابرة عن القناة وما تقدمه لأطفالنا، إلى جانب أهم المقاطع المصورة التي تعرضها طيور الجنة بشكل يومي.