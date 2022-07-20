نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون 14 وأيفون 14 برو وموعد طرح نظام التشغيل الجديد IOS 16 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن آيفون 14 برو تزامنًا مع اقتراب إصداره في الأسواق خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع الكثيرون إصدار هذه النسخة عالميًا خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر من العام الجاري، يتمتع هذا الهاتف بالعديد من المميزات التي عالجت نقاط الضعف الكثيرة في الإصدارات السابقة لذا وجب التنويه عن آخر المستجدات بشأن هذا الإصدار الجديد وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

آيفون 14 برو

يترقب العالم كله أخر إصدارات شركة أبل في الهواتف الذكية والتي تعد من أشهر شركات الهواتف العالمية، حيث أكد مصدر موثوق أن الشركة تستعد لطرح أربعة إصدارات جديدة من هاتف آيفون خلال العام الحالي مؤكدًا أن المعالج من فئة A16 سيدعم هذه الإصدارات الأحدث للآيفون والتي تقتصر على آيفون برو وبرو ماكس حيث يدعم هذا المعالج شبكات الجيل الخامس.

إصدار تجريبي ثاني من macOs Monterey 12.5

اعتادت شركة أبل العالمية على إصدار نسخ تجريبية لمختلف أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها، وذلك لدراسة مدى كفاءة الأنظمة المجربة قبل إطلاقها للاستخدام العام لذا قامت الشركة بإصدار نسخة تجريبية ثانية لأجهزة ماك كخطوة أخيرة من الشركة، إستعدادًا لطرح هذا الإصدار الجديد للجمهور بنهاية العام الحالي، جدير بالذكر أن شركة أبل لم تقدم أي تصريح عن مميزات هذا الإصدار التجريبي إلا أنه من المتوقع أن يعالج هذا الإصدار الأخطاء التي ظهرت في النظام السابق.

موعد طرح آخر إصدارات شركة أبل العالمية

يتوقع الخبراء والمطورين قيام شركة أبل بطرح نسخة تجريبية جديدة خاصة بنظام التشغيل IOS 16 وذلك في شهر يوليو، حيث من المتوقع أن يتم طرح آخر إصدارات شركة أبل رسميًا في شهر سبتمبر القادم، أكدت الشركة على طرح نسختين للتجربة واحد منهم عام والآخر خاص بالتقنيين والمطورين فقط على أن يستمر هذا الإصدار الخاص لمدة أسابيع قليلة.

في نهاية مقال آيفون 14 برو حيث تم التعرف على هذا الإصدار المميزة من شركة آبل العالمية مع عرض الإصدار التجريبي الثاني من macOs Monterey 12.5، وتوضيح موعد آخر الإصدارات المختلفة لشركة أبل.