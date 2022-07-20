أشهر ألعاب كرة القدم الفيديو الجديدة طريقة تثبيت لعبة فوتبول بيس PES الإصدار الجديد

لعبة فوتبول بيس واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم الفيديو الجديدة، تم إصدار أول إصدار من لعبة فوتبول بيس في هذا العام، في بداية عام 2022، وقد حصلت اللعبة على عدد كبير من الإنجازات، وحققت نجاحات كبيرة، ونسبة تحميل مرتفعة، من عدد كبير من الشباب، وأيضًا بعض الفتيات التي أفضل ألعاب الكرة، ويتم تحميل اللعبة، وتشغيلها وأيضًا يتم اختيار الفريق المناسب، كما يمكنك تشغيل اللعبة، وفتحها والاستمتاع بها مع احد الأشخاص، سواء صديق أو قريب، ويمكنك الاستمتاع باللعبة، ويوجد الكثير من الإصدارات والتحديثات الجديدة، التي تقوم الشركة صاحبة اللعبة بإصدارها، وإضافة الكثير من المميزات بها، وذلك حتى تستمر في الحصول على إعجاب الكثير من الأشخاص، وزيادة عدد مرات تحميل اللعبة، وبالتالي يزداد الربح الذي يتم الحصول عليه من خلال تحميل اللعبة، وهذا ما تهدف إليه الشركات التي تقوم بإصدار الألعاب.

طريقة تحميل لعبة فوتبول بيس الإصدار الجديد للهاتف المحمول

يوجد طرق كثيرة منها الرسمية ومنها الغير رسمية من خلال المواقع التي يكون هدفها الحصول على الأرباح من هذه الألعاب، ولكن الأشخاص يريدون الطريقة الرسمية لتحميل اللعبة وتكون من خلال:

الدخول على المتجر google play و app store على حسب نظام الهاتف المحمول الخاص بك.

بعد ذلك نقوم بالضغط على علامة البحث في أعلى الصفحة، وبعد ذلك نقوم بكتابة تحميل لعبة فوتبول بيس الاصدار الجديد.

ثم نقوم بالضغط على علامة البحث، وانتظر قليلا، ثم قم باختيار اللعبة، والضغط على كلمة تثبيت، ثم كلمة الموافقة على الشروط.

انتظر قليلا حتى يتم تحميل اللعبة، وسيتم التثبيت بعد انتهاء التحميل.

ثم بتشغيل اللعبة واختيار الفريق الذي ترغب في اللعب به، وكذلك اختيار لغة التعليق على الماتش ثم اللعب.

مميزات لعبة فوتبول بيس الاصدار الجديد

تعمل اللعبة على التحديث، وإضافة مميزات التي تميزها عن أي لعبة أخرى، وذلك حتى تقوم بجذب الأشخاص لتحميل اللعبة، ومن هذه المميزات: