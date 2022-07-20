 طرق تنزيل جراند ثيفت اوتو للأيفون والاندرويد Grand theft auto

جراند ثيفت أوتو أو كما يطلق عليها جاتا وهي من اشهر الألعاب الالكترونية الخاصة بالاكشن، حيث أطلقت اللعبة عنانها منذ أن تم الإعلان عنها من شركة روكستار وذلك منذ عام 1999، واشتهرت هذه اللعبة بانها لعبة السيارات المسروقة، وهناك عدة سلاسل من هذه اللعبة، وتدور هذه اللعبة في أحد العواصم الأمريكية في مدينة شهيرة، كما أن الأحداث المتعلقة باللعبة قديما جدا حيث خاصه في فترة الثمانينيات، خاصة مع انتشار عدد كبير من المجرمين الذي قام بعمل عصابات للسطو على السيارات الموجودة في المدينة، مما جعل العديد يريد أن يحصل على النسخة الأخيرة من هذه اللعبة.

تنزيل جراند ثيفت اوتو للأيفون

يعد الايفون من الهواتف الذكية التابعة لشركة آبل الأمريكية، والتي يصعب الحصول على أي لعبة أو برنامج الا من خلال المتجر الخاص بالايفون وهو أب ستور حيث لا يتم توافر العديد من الألعاب والبرامج لذلك تجد صعوبة للتحميل اللعبة ولكن يمكنك الحصول عليها باتباع الخطوات التالية:

نقوم بعمل اتصال الهاتف بالانترنت

نقوم بفتح جوجل تطبيق البحث الأشهر في العالم.

نبحث عن موقع لعبة جاتا.

دخل علي الموقع الرسمى للعبة ثم نختار أحد روابط التحميل الخاصة ب الايفون.

تبدأ عمليه التحميل من خلال الضغط على الرابط.

نفتح اللعبة ونبدأ بعمل حساب شخصي.

يتم اختيار الشخصيات الخاصة باللعبة وكذلك نوع السيارة والأسلحة.

تحميل جراند ثيفت اوتو للاندرويد

بعد أن تم عمل تحديث للعبة جاتا من قبل شركة روكستار أصبح البحث عنها يتزايد حيث التحديث الاخير لها يتيح لك تحميل اللعبة من خلال متجر بلاي مجانا وذلك من خلال التالي: