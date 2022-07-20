نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث أكواد ببجي 2022 غير مستعملة .. أحصل عليها الآن مجانًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكواد ببجي 2022 غير مستعملة قد يتابعها مفضلين لعبة ببجي بشكل مستمر، هذه الأكواد تساعد اللاعبين على الحصول على الملابس وأدوات الأسلحة والخيول والرقصات وغيرهم من أشياء في مراحل ببجي المتنوعة وهذه الأكواد تساعدهم على الفوز على الأشخاص الذين يلعبون معهم، وأيضًا تساعدهم على تطور مستواهم في اللعب، هذه الأكواد تساعد على جذب انتباه الأشخاص إلى اللعبة.

أكواد لعبة ببجي اليوم لعام 2022

تقوم المؤسسة التي صنعت لعبة ببجي بطرح أكواد حديثة ومتطورة لكي تساعد اللاعبين بالحصول على العديد من الأشياء التي تساعده أثناء اللعب على الفوز مما يؤدي إلى زيادة شعبية اللعبة في كل أنحاء العالم وزيادة تحميلها ويكون الإقبال عليها كثير لذلك تم توفير تلك الأكواد.

أكواد استرداد لعبة ببجي

استبدال اكواد ببجي من الموقع الرسمي لكي تحصل علي هداية

يمكن للاعبين الحصول على الأكواد الحديثة بكل سهولة لعام 2022، يمكن الحصول عليها عن طريق الموقع الأساسي وهو Midas Buy، ذلك يساعد اللاعب على الحصول على الهدية والمكافأة التي تنزلها لعبة ببجي كل يوم، لا يستطيع اللاعبين أن يبدلوا تلك الأكواد مقابل الأموال.

أكواد ببجي الغير مستعملة لعام 2022

يتوفر أكواد عديدة للعبة ببجي ومنها:

أكواد ملابس ببجي: 8 CUY 84 RG 25 OKW.

أكواد أسلحة ببجي: CFSHWDBTFZ95.

أكواد الجلود الذهبية: QEJZLCIZ2M4.

من أكواد الجلد ببجي لايت

من رموز ببجي وأكواد مفاتيح ببجي وأكواد ببجي لايت يمكن للاعبين الحصول على الببغاء الأسترالي والكثير من الأكواد المتطورة الحديثة.

يستطيع اللاعبين أن يدخلوا أيديهم وإدخال الرموز التي يريد أن يستبدلها وأن يضغط علي التبديل لكي يحصل على الأشياء بدون أموال، سوف نقدم الرموز لكم:

كود KARZBZYTR.

كود JHZ BAZ 448.

كود BJJTZBZFPA.

كود DROP THE B3AD.

كود HAPPY 3RD BIRTHDAY.

شحن أكواد لعبة ببجي عن طريق id

يوجد خطوات عديدة يمكن للاعبين شحن أكواد لعبة ببجي بها بكل سهولة وأمان لعام 2022 ومن تلك الخطوات التالي: