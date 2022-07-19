سعر مواصفات آيفون 14 برو ماكس iphone 14 pro Max في جميع الدول العربية

سعر ومواصفات وموعد نزول آيفون 14 برو ماكس سعر ومواصفات الهواتف الذكية هي أول ما يستفسر عنه المستهلك عندما يعلم بنزول جهاز جديد، وعندما ذاعت الأخبار عن وجود إصدار جديد لآيفون بدأ الجميع يبحث ويستفسر ويسأل عن موعد عرض الجهاز في محلات الموبايلات أو في سوق الموبايلات بشكل عام، بالنسبة للسعر لم يتم تحديده بشكل نهائي وكل الأسعار المتاحة أمامنا الآن ما هي إلا أسعار متوقعة من خبراء الأجهزة الذكية أما بالنسبة للسعر النهائي وكذلك المواصفات الخاصة بالجهاز فسوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر ستعقده الشركة في الموعد المحدد له.

سعر آيفون 14 برو ماكس

الأسعار التي سوف نطرحها أمامكم الآن ليست أسعار نهائية بل إنها أسعار أولية متوقعة فمن المتوقع أن يكون ثمن آيفون 14 في السعودية 5200 ريال سعودي، وثمنه المتوقع في مصر 25000 جنيه مصري، وثمنه المتوقع في الإمارات 4800 درهم إماراتي.

أما بالنسبة لقطر فثمنه المتوقع سوف يكون 5000 ريال قطري، وفي الكويت من المتوقع أن يبدأ من 300 دينار كويتي.

أهم مواصفات آيفون 14 برو ماكس

آيفون 14 برو ماكس كغيره من الأجهزة الذكية به مواصفات والتي تكون السبب في إقبال الأفراد عليه أو تجاهل الأفرد له لهذا سنقوم بذكر أهم مواصفاته في التالي:

بطارية آيفون 14 برو ماكس تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير ويمكن شحنها بالشاحن اللاسلكي أو شحنها بالشاحن السريع. الجهاز لا يتأثر بالماء أو الأتربة حيث أنه يقاوم لعمق يبلغ 6 أمتار. يوجد خاصية في الجهاز تعرف بخاصية الدفع الإلكتروني. الكاميرات في هذا الجهاز دقيقة جدًا فالكاميرا الرئيسية وهي الأولى تبلغ درجة دقتها حوالي 48 ميغابكسل كما أنها تتمتع بالتثبيت البصري، أما الكاميرا الثانية فتبلغ درجة دقتها حوالي 16 ميغابكسل. الكاميرا الثالثة تستخدم من أجل التصوير في المساحات الواسعة لأنها أدق في تصوير الزوايا، وأخيرًا الكاميرا الرابعة والتي تتمثل وظيفتها في العزل وعمل البورتريه.

موعد نزول آيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية

هناك احتمال كبير أن شركة آبل سوف تزيل الستار عن هذا الجهاز بشكل رسمي وصريح في أمريكا خلال شهر 9 القادم من عام 2022 وسوف يتم عرض الجهاز للبيع في الأسواق العربية عقب هذا التاريخ بأسبوع أي في نهاية شهر 9 من نفس العام.