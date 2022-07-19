حيلة رائعة لحماية بطارية هواتف آيفون وأندرويد من التلف

يعاني الكثير من مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد خلال هذه الفترة من تلف البطارية، حيث أنها تُعتبر أهم عامل من عوامل قوة الهواتف الذكية والتحكم في سعرها، كما أن سعة البطارية تعتبر من أهم الخصائص التي يبحث عنها راغبي شراء الهواتف، خاصة أولئك الذين يستخدمون الهواتف لساعات طويلة سواء كانت آيفون أو تعمل بنظام الأندرويد، لذا يجب على المستخدمين اتباع تلك الحيلة من أجل المحافظة على البطارية لأطول وقت ممكن.

حماية بطارية هواتف آيفون وأندرويد من التلف

قد يتسبب نفاذ البطارية في إزعاج الكثير من المستخدمين خاصة في حالة استخدام هاتف لوقت طويل، لذا يجب عليك الإنتباه إلى علامات تلف البطارية، حيث يوجد الكثير من خبراء التكنولوجيا الذين حذروا منها، وذلك لضمان عمر أطول لهاتفك، وسنقوم في هذا المقال باستعراض أهم الطرق والحيل، التي يمكنك استخدامها للحفاظ على بطارية الهاتف الخاص بك من التلف.

أشار موقع “فون آرينا” التقني لوجود بعض الطرق التي تستخدم لتجنب تلف بطارية هواتف آيفون وأندرويد، والتي من أهمها عدم شحن بطارية الهاتف بالكامل إلى 100%، وهذه الطريقة تعد الحيلة الأقوى للحفاظ على عمر البطارية من التلف، وذلك لأن العمر الافتراضي لأي بطارية مهما بلغت قوتها يعتمد على عدد دورات الشحن بها، وكل دورة تعبر عن انتقالها من 0 % إلى 100%، وبمجرد شحن البطارية لأقصى عدد من المرات، ستتعرض هذه البطارية إلى التلف، وعندها ستضطر إلى استبدالها بأخرى جديدة تماماً.

يشعر بعض المستخدمون بالراحة عندما يتم شحن البطارية الخاصة بهواتفهم بشكل كامل 100%، وقد يصل لدرجة أن البعض لا يفضلون فصل الشاحن الهاتف حتى عند 99%، ولكن المشكلة تكمن في سرعة تلف البطارية عند استكمال دورات الشحن الخاصة بها، ولهذا السبب تقوم بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل آبل وجوجل لإصدار هواتف iPhone وPixel، والتي تعمل بنظام تشغيل iOS 13، لعلاج هذه المشكلة التي يعاني منها الكثير من مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، وذلك لأن هذا النظام يقوم بإطلاق ميزات تعمل تلقائياً على الحد من الشحن، حيث يتم شحن الهاتف تلقائياً إلى 80% بدلاً من 100%، وذلك حفاظاً على صحة البطارية من التلف.