السيارة الروسية لادا نيفا موديل 2022| تعرف علي السعر والمواصفات

السيارة الروسية لادا نيفا تعرف على مواصفاتها واهم مميزاته، تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 واهم مواصفاته حيث إن الشركة أعلنت عن إطلاقها أحدث موديلاتها الجديدة من السيارات التي تتميز التضار يسال رائعة فهو من أحدث الموديلات التي تحتوي على العديد من التجديدات والتحديثات في التصميم الخارجي للسيارة ولكنها تحتفظ بالشكل الكلاسيكي وتضيف إليه الإمكانيات الحديثة لتصبح سيارة مميزة ليس لها مثيل بعديد من التجهيزات الداخلية فيها السيارة وسوف نتعرف على مواصفاتها خلال الفقرات التالية.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 واهم مواصفاتها

تم تعديل لوحة القيادة التي كانت ترجع ألي الثمانينات وإضافة المقاعد المتطورة فهي تتميز بالدفء والراحة بشكل كبير.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على مكيف هوائي وأضاءه قوية داخلية للسيارة.

تم تحديث كافه محتويات عزل الصوت والاهتزاز في السيارة.

مقاس جنوط السيارة مصمم ليكون حجمه 15 انش.

تحتوي على أقصى عزم دوران للمحرك ويقدر بنحو 129 نيوتن لكلمتر.

نوع السيارة دفع رباعي يشمل جميع العجلات.

بالإضافة إلى احتوائها على ناقل يدوي يتكون من خمس سرعات مع وجود الإقفال التفضيلية في الناحية الأمامية والخلفية بالسيارة.

مميزات سيارة لادا نيفا

تتميز السيارة بأن لديها قدرة عالية على السير في كافة الطرقات الصعبة بزاوية 49 طول وعرض. وتسير في جميع الممرات المائية بعمق 50 سم. بالإضافة إلى أنه يوجد بها كاميرات المراقبة وجميع النوافذ في السيارة تعمل بالكهرباء. تحتوي على عجلات مصممة بمقاس 16 بوصة ويوجد بها فتحة سقف منفذ هوائي خاص بالمحرك.

لادا نيفا 2022

تم طرح سيارة لادا نيفا في جميع الأسواق بفئتين من نفس الطراز القديم.

وبعد ذلك تم إصدار النسخة الجديدة منها التي تختلف تماما عن النسختين القديمتين فهي تتشابه مع فئة brsteg في العديد من التغيرات الحديثة مثل العجلات البلاستيكية وغيرها.

بالإضافة إلى تجديد الشبك الأمامي في السيارة وأضافه مصابيح ضبابية وبطانات العجلات البلاستيكية.

مع وجود تصميم من التسديدات في السيارة واحتفاظها بشكل متميز.

أسعار سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة

حتى الآن لم تعلن الشركة عن سعر السيارة الجديد حيث أنه من المتوقع أن يختلف بشكل كامل عن موديل لادا نيفا القديم فإن السعر وصل من 652 إلى 717 ما يعادل 8.582دولار إلى 9.735 دولار في الأسواق الروسية