نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الإعلان الرسمي.. تسريب صور يكشف مفاجأة بشأن تصميم هاتف iphone 14 pro max والسعر والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل أن تعلن شركة أبل عن سعر وشكل ومواصفات إصدارها الجديد، كشفت بعض مواقع التقنية ومنها “gsmarena”، عن صور هاتف آيفون 14 برو ماكس والمواصفات التي يأتي بها، إضافة إلى السعر المتوقع والذي من المؤكد سيكون أعلى سعر في إصدارات الشركة الأمريكية على الإطلاق.

صور هاتف آيفون 14 برو ماكس

ورغم أن هاتف iPhone 14 Pro Max، سيتم الكشف عنه رسميا في سبتمبر المقبل كما هو معتاد، فإن الصور المُسرّبة عنه كشفت الكثير عن مواصافته وهيئته، إذ جاء الشكل على النحو التالي:

ومن المتوقع أن تعلن شركة أبل الأمريكية عن 4 إصدارات ضمن سلسلة آيفون 14 الجديد، وهم iPhone 14 بقياس6.1 بوصة، وiPhone 14 Max بقياس6.7 بوصة، وiPhone 14 Pro بقياس6.1 بوصة، وiPhone 14 Pro Max بقياس 6.7 بوصة.

تصميم جوال iPhone 14 Pro Max

وأظهرت الصور المسربة لجوال iPhone 14 Pro Max، التصميم الخلفي للهاتف إذ يأتي بكاميرا ثلاثية العدسات من الخلف مثل الإصدار السابق آيفون 13 برو ماكس، لكن في الوقت نفسه فإن التسريبات أوضحت أن طرازي Pro جرى تزويدهما بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، إضافة إلى مميزات أخرى، ويأتي الهاتف المنتظر إصداره في سبتمبر المقبل بتغييرات كبيرة، حيث سيعمل هاتف iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Pro بمعالج آبل الأحدث Apple A16، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت رام، كما تحصل الشاشة على دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، على عكس الطرازات العادية من الإصدار الجديد.

وتشمل الموديلات الرائدة من السلسلة الجديدة على نوتش أصغر حجما من النوتش التقليدي للكاميرا الأمامية أعلى الشاشة، وسيستبدل بفتحة مثقبة بينما يظل النوتش المعتاد بالإصدارات العادية، ومن المتوقع أن تلتزم الطرازات العادية بتشكيلة آيفون 14 بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وتعمل بمعالج آبل الحالي A15 الذي تعمل به إصدارات iPhone 13.

سعر هاتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس المتوقع

ومن المرجح أن تطرح شركة أبل الأمريكية جوال آيفون 14 برو ماكس، بسعر 1099 دولارا أمريكيا للنسخة التي تأتي بسعة 256 جيجابايت، بينما تكون النسخة التي سعتها 512 جيجابايت، بسعر 1200 دولار أمريكي.

موعد الإعلان الرسمي عن هاتف أبل الجديد آيفون 14

على الرغم من أن شركة أبل لم تؤكد موعد طرح هاتفها الجديد في الأسواق حتى الآن، إلا أنه يوجد تقارير صحفية مؤكد بأن الإعلان عن جوال آيفون 14 سوف يكون في شهر سبتمبر المقبل وتحديداً في 13 سبتمبر، على أن يتم طرحه في الأسواق بدايةً من يوم 23 سبتمبر للعام الجاري 2022.