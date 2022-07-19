انت الان تتابع خبر موبايلات تكنو بتروق علي الشباب .. ادفع 2300 جنيه وامسك Spark 9 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسب ما ذكره موقع “جي إس إم آرينا ” التقني، يمتاز تكنوSpark 9، الذي يعد أرخص هاتف ذكي للعام الحالي، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة، تبلغ أبعادها 20:9، وبدقة عرض 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف تكنو Spark 9، بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجابكسل كوحدة رئيسية ومستشعر للعمق، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو دقة 8 ميجابكسل عبارة عن ثقب صغير على شكل قطرة ماء.سعات مختلفة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف تكنو Spark 9، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، مع وجود منفذ شاحن نوع microUSB ومنفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر ، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 12.

سعر تكنو Spark 9

ويتوفر هاتف تكنو Spark 9 مقابل سعر 120 دولار (أي حوالي 2300 جنيه مصري)