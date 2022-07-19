سعر ومواصفات ايفون 14 برو Max خلاف اخيه السابق ايفون 13 | شكل ايفون 14

موعد طرح جوال ايفون 14 برو ماكس، هذا ماتتكاثر عنه عنه محركات البحث من قبل الآلاف من محبي وعشاق هواتف ايفون المطروحه من قبل الشركة العملاقة آبل، بالتزامن مع إعلان الشركة عن اقتراب موعد نزول هاتف ايفون 14 برو ماكس وهو التصميم الأخير الذي من المتوقع ان يحمل الكثير من التقنيات الحديثة بخلاف اخيه السابق ايفون 13 وذلك وفقًا للتسريبات التي تتداولها الكثير من المواقع المهتمة بالشأن التقني، ومن هذا المنطلق نود اليوم أن نستعرض بالفقرات التالية في المقالة كافة الأخبار المتعلقة حول متي ينزل هاتف ايفون 14 برو ماكس ومواصفات الهاتف والسعر المتوقع في الأسواق العربية.

متي ينزل هاتف ايفون 14 برو ماكس

وبحسب ما تداولته بعض المواقع أن سيتم اطلاق هاتف ايفون 14 برو ماكس في شهر سبتمبر المقبل تحديد في منتصف الشهر، على أن يتم وصول الهاتف بالاسواق العربية بعد طرحه بأسبوع، وفيما يخص مواصفات الهاتف تضمن الهاتف الكثير من المواصفات العالية، علاوة على التصميم الأنيق الذي يتمتع به جوال ايفون 14 برو ماكس وتأتي مواصفاته حسب التوقعات على النحو التالي.

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس

يتم تزويد الهاتف الهاتف بشاشة 6.1 إنش.

تم تزويد الهاتف بشاشة عرض 78.1 ملم.

يصل طول الهاتف 160 ملم.

ويصل سمكه نحو 7.65 ملم.

بينما بلغ وزن الهاتف نحو 232 جرام.

يتم تزويد الهاتف بشاشة يصل عرض super retina.

شاشة الهاتف تدعم اللمس المتعدد.

تم تزةيد الهاتف dolby vision.

تم تزويد الهاتف بتقنية تجعله ضد الغبار ومقوم للماء حتي عنق 6 متر.

تم تزويد الهاتف بنظام تشغيل ios 16.

سعر ايفون 14 برو Max في الدول العربية وفقا للتوقعات

لم يتم التصريح رسميا عن سعر عاتف ايفون 14 برو ماكس، ولكن هناك بعض التكَهُّنات عن سعر الهاتف في الدول العربية وتأتي التوقعات كما يلي: