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عمر شويل - جدة تعتبر شركة زين من أكبر شركات الاتصالات الموجودة في الوطن العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية، وتقدم الكثير من الخدمات لعملائها ويتساءل جميع الأشخاص عن كيفية معرفة رصيد زين قبل انتهائه لأن انتهائه بشكل مفاجئ قد يسبب مشكلة كبيرة وعدم القدرة على متابعة الأعمال أو الاطمئنان على الأشخاص المقربين.

كيفية معرفة رصيد زين

يوجد بعض الطرق التي من خلالها يمكن التعرف على الرصيد المتبقي في شريحة زين ومن هذه الطرق الآتي:

إدخال الكود الخاص بالاستعلام عن الرصيد

يوجد خطوات معينة يمكن اتباعها لكي يتم الاستعلام عن الرصيد باستخدام الكود وذلك كالآتي:

يتم الاتصال على #142*.

إذا كنت لديك شريحتين في نفس الهاتف لابد من الضغط على الشريحة المراد

الاستعلام عنها قبل الضغط على الاتصال.

في غضون ثواني قليلة تصل إليك رسالة توضح لك الرصيد المتبقي معك.

وبذلك تم التعرف على الرصيد بكل سهولة وفي فترة زمنية قصيرة.

وتعتبر هذه الطريقة من أسهل وأسرع الطرق التي يمكن استخدامها لمعرفة الرصيد.

الدخول على موقع زين

إذا كنت من عملاء زين يمكنك الدخول على الموقع ومعرفة الرصيد المتبقي معك بكل سهولة لأنها واحدة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من الموقع وذلك من خلال خطوات بسيطة وهي:

الدخول على الموقع الخاص بشركة زين وذلك من خلال الموقع الرسمي زين السعودية.

قم بتسجيل الدخول على موقع زين من خلال إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم الهاتف وكلمة المرور.

في حالة عدم وجود حساب خاص بك على الموقع لا بد من إنشاء حساب جديد وبعدها يتم تسجيل الدخول.

بمجرد الدخول على الصفحة الرئيسية يتم اختيار أمر الاستعلام عن الرصيد.

يتم ظهور قائمة بكافة المعلومات التي تريد الحصول عليها عن الرصيد.

في نهاية مقال كيفية معرفة رصيد زين يمكن التعرف على الرصيد بكل سهولة من خلال بعض الطرق، وعند اختيار طريقة منهم يتم اتباع بعض الخطوات التي تم ذكرها في الأسطر السابقة بشكل صحيح ومعرفة الرصيد المتبقي.