Grand theft auto طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو آخر إصدار

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من محبي الألعاب؛ حيث تعتبر لعبة جراند ثيفت من أشهر الألعاب الإلكترونية، كما يقبل عليها الكثير من مستخدمي هذه الألعاب من جميع الفئات العمرية، ولقد أثبتت نجاحها في وقت قصير جدا عن غيرها من الألعاب، وذلك لأنها من الألعاب التي تجذب إليها اللاعبين لفترات طويلة دون الشعور بالوقت، ويرجع هذا لوجود عامل التشويق والإثارة حيث يتمتع اللاعب بقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء من جميع أنحاء العالم، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لتثبيت هذه اللعبة بمنتهى السهولة.

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو

لكي يتم تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو بكل أمان بعيدًا عن المواقع الوهمية التي ظهرت حاليا، ويجب عليك اتباع الخطوات التالية حتى يتم تثبيت اللعبة بنجاح من خلال الآتي:

التأكد من أن الهاتف متصل بشبكة الإنترنت.

يتم تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات الخاص بهواتف الأندرويد وهو جوجل بلاي.

يتم كتابة جراند ثيفت أوتو في مربع البحث.

الضغط على كلمة بحث.

عند ظهور نتائج البحث يتم اختيار آخر إصدار للعبة.

الضغط على تثبيت اللعبة.

عندما يتم تحميل اللعبة على الهاتف.

يتم الدخول إلى اللعبة من خلال الحساب الخاص بك على فيس بوك.

ومن ثم يتم اختيار مجموعة من الأصدقاء للعب معهم.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو على الكمبيوتر

يتم تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو على جهاز الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية:

اتصال جهاز الكمبيوتر بشبكة الإنترنت أولا.

تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص باللعبة وعمل حساب شخصي بها.

وذلك حتى يتمكن اللاعب للوصول بالموقع الخاص باللعبة.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث ثم الضغط على كلمة بحث.

ومن ثم نقوم باختيار الأيقونة الخاصة باللعبة.

يتم تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو على الكمبيوتر.

بالإضافة إلى تسجيل الدخول من خلال حساب الفيس بوك الخاص بك والاستمتاع باللعب فيها.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو على الآيفون

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو على هواتف الآيفون يجب عليك اتباع الخطوات التالية: