نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الشباب والرياضة راديو على النايل سات وعبر FM في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم سوف نقدم لك تردد قناة الشباب والرياضة راديو وهي التي يبحث عنها الكثير من الشباب وكل محبين المباريات الرياضية والبرامج الكروية، فهي قناة رائعة وعمل صاحبها على الإلمام بكافة الأخبار الحديثة والحصرية التي تخص عالم الرياضة وكل ما يدور في أذهان الشباب، فقط كل ما عليك فعله هو متابعة مقالنا للنهاية للتعرف على كل ما يخص هذه القناة بالتفصيل.

تردد قناة الشباب والرياضة راديو

تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات الكروية التي ظهرت في الفترة الأخيرة في الراديو، والتي أظهرت نتائج متابعة قوية وكبيرة نظراً لما تقدمه من محتوى مفيد وهادف ويمكن استقبالها عبر 108 FM.

برامج كروية

هناك مجموعة من البرامج الكروية التي تقدمها قناة الشباب والرياضة، والتي لا بد أن تتعرف عليها، وهي تكون:

برنامج أفكار جديدة: وهذا البرنامج تقدمه مذيعة الراديو المعروفة منى السعيد، وهو يدور محتواه حول التحدث مع الشباب وما هي طموحهم وأحلامهم، ويذاع البرنامج في العصر من يومي السبت والاثنين.

برنامج إيد واحدة: هذا البرنامج يتحدث حول أفكار التنمية والتعاون، ويتم فيه محاورة الشباب في كيفية المشاركة والاتحاد بين الجميع من أجل إصلاح الوطن، ومواعيد البرنامج بداية من الأحد وحتى الخميس في الساعة 50.7.

برنامج شباب ٢٥: ويقدم هذا البرنامج كلاً من نجلاء دنانة ومحمد بدر الدين والمذيعة راندا فاروق، وهو يتم الحديث فيه مع الشباب الذين كان لهم دور في الثورات الحديثة الماضية.

محتوى قناة الشباب والرياضة

كما ذكرنا لك أنها تعمل على الإلمام بكل الأحداث الرياضية والكروية، وليس ذلك فقط بل تجري القناة حوارات متنوعة ومختلفة مع شباب في مختلف الأعمار للتعرف على أهداف الشباب وما يفكرون أيضاً في عمله من أجل وطنهم، فيمكنك سماع القناة في منزلك أو في الطريق.

تردد القناة

القناة تكون موجودة على قمر النايل سات، وهي تردد أفقي 11765 يمكنك البحث عنها بكل سهولة.

كانت هذه أهم المعلومات التي كنت تريد معرفتها عن تردد قناة الشباب والرياضة راديو، والتي سوف تقدم لك معلومات عن شباب بلدك ومعلومات عن أحدث المباريات الرياضية بتغطية حصرية، وتأكد بأنك ستنسى الملل بعد متابعة هذه القناة.