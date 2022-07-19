نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح الموبايل عند نسيان رمز الحماية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعرض الكثير من الأشخاص إلى نسيان رمز الحماية الخاص بالهاتف خاصة عند تغييره منذ فترة زمنية قليلة وعدم تذكره لإدخاله مرة أخرى وذلك يجعلك لا تستطيع فتح الهاتف، وهنا يتم البحث عن كيفية فتح الموبايل عند نسيان رمز الحماية ومن خلال هذا المقال سوف نوضح بعض الطرق التي من خلالها يمكن فتح الهاتف بكل سهولة.

كيفية فتح الموبايل عند نسيان رمز الحماية

يوجد طرق مختلفة يمكن من خلالها فتح الموبايل وهذه الطرق سوف نعرضها في الأسطر التالية كالآتي:

فتح الهاتف باستخدام حساب جوجل

يمكن فتح الهاتف من خلال حساب جوجل بكل سهولة وذلك لأن الهواتف الأندرويد مربوطة بحساب جوجل، وذلك يتم من خلال عدة خطوات وهي كالآتي:

بعد أن يتم إدخال رمز الحماية مرات متعددة ولا يمكنك إدخال الرمز الصحيح، سوف تتلقى رسالة تطلب

منك إدخال تفاصيل حسابك على جوجل.

قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك واسم المستخدم.

يتم الضغط على تسجيل الدخول.

قم بالضغط على أمر إعادة تعيين كلمة مرور الهاتف الأندرويد التي تظهر أمامك.

يتم إدخال كلمة مرور جديدة لكن لابد من الحفاظ على تذكرها حتى لا يتم نسيانها مرة أخرى.

وبذلك يتم فتح الهاتف بكل سهولة وبدون أي مشكلة.

فتح الموبايل من خلال إعادة ضبط المصنع

يوجد بعض الخطوات المتبعة التي تمكنك من عمل إعادة ضبط المصنع لكي تتمكن من فتح الهاتف مرة أخرى وهذه الخطوات كالآتي:

يتم الضغط على الزر الخاص بإغلاق الجهاز نهائيًا.

يتم الضغط على زر تشغيل الهاتف مع الضغط على زر ارتفاع مستوى الصوت.

سوف تظهر لك قائمة يوجد بها بعض الخيارات يتم الاختيار منها إعادة ضبط المصنع.

يتم التنقل بين الاختيارات في القائمة من خلال زر ارتفاع مستوى الصوت وانخفاض مستوى الصوت.

لكن لابد أن تعرف أن بمجرد الضغط على إعادة تعيين ضبط المصنع سوف تتخلص من كافة البيانات الموجودة على الهاتف.

يتم فتح الهاتف بكل سهولة بعد إعادة تشغيله مرة أخرى.

في نهاية مقال كيفية فتح الموبايل عند نسيان رمز الحماية يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تمكنك من فتح الهاتف، وذلك بالطريقة التي تراها الأنسب لك، حيث أن بعض الأشخاص لا يريدون فقد البيانات الموجودة على الهاتف فيبتعدون عن إعادة ضبط المصنع.