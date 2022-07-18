الباذنجان مفعول سحرى لإنقاص الوزن

الباذنجان مفعول سحرى لإنقاص الوزنسواء كنت من كبار المعجبين بالباذنجان أو ممن يتناولون الطعام بشكل عرضي، يمكنك الاستفادة من تضمين هذا الخضار في نظامك الغذائي للحصول على العديد من العناصر الغذائية والمعادن، بالإضافة إلى فوائده الصحية لمرضى السكرى، والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الصحية المدهشة لأكل الباذنجان، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1- يساعد في تقليل الالتهاب

في السنوات الأخيرة، ألقى البعض بظلالهم على الخضار الباذنجانية لاحتمال تسببها في الالتهاب، تذهب الفكرة إلى أن المواد التي تسمى قلويدات في الباذنجان تزيد من الالتهاب ولحسن الحظ، لا يدعم العلم إزالة الباذنجان من نظامك الغذائي لترويض الالتهاب، لا توجد دراسات واسعة النطاق تربط بين تناول خضروات الباذنجانيات والظروف الصحية الالتهابية في الواقع ، الأنثوسيانين ، الأصباغ التي تعطي الباذنجان لونه الأرجواني الداكن، هي مضادات أكسدة قوية، ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة تقلل لا تحفز الالتهاب .

2 - يثبّت نسبة السكر في الدم

يمكنك إضافة الباذنجان إلى قائمة الأطعمة اللذيذة والصديقة للسكر في الدم ،تتراوح تقديرات مؤشر نسبة السكر في الدم في الباذنجان من حوالي 15 إلى 30، كما أن محتواه من الألياف يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على مستوى الجلوكوز لديك تحت السيطرة، على عكس الكربوهيدرات الأخرى ، تمر الألياف عبر الجسم غير مهضوم ويبطئ امتصاص السكر في الدم. يحتوي كل كوب من مكعبات الباذنجان على 2.4 جرام من هذه المغذيات.

3 - يزيد من إنقاص الوزن

الألياف الموجودة في الباذنجان ليست مفيدة فقط لسكر الدم (وبالطبع صحة الجهاز الهضمي )كما أنه عنصر مهم في خطة إنقاص الوزن الناجحة، يمكن أن يساعد تناول الكثير من الألياف في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول ، مما يقلل من الرغبة الشديدة، ليس من المستغرب أن العديد من الدراسات ربطت بين اتباع نظام غذائي غني بالألياف وفقدان أكبر للوزن وحتى التزام أفضل بالنظام الغذائي المختار.

4 - يعزز صحة العظام

هل حصلت على المنجنيز؟ بالتأكيد الباذنجان يحتوي كل كوب من الخضار الأرجواني على 0.19 ملليجرام ، أي حوالي 8٪ من المدخول اليومي الموصى به للرجال و 11٪ للنساء، قد لا تفكر كثيرًا في المنجنيز ، لكن هذا المعدن الصغير له دور يلعبه في صحة العظام ، يتفاعل المنجنيز مع العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم وفيتامين د لتكوين عظام قوية وصحية.

5 - يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي

ربما تكون قد سمعت عن "متلازمة التمثيل الغذائي" المخيفة ، وهي مجموعة من الأعراض ذات الصلة التي تشمل السمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2. واحدة من أفضل الطرق لمنع هذه المجموعة من الحالات هو اتباع نظام غذائي مغذي مليء بالفواكه والخضروات (مثل الباذنجان).

وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن الباذنجان يمكن أن يكون مفيدًا في علاج متلازمة التمثيل الغذائي بسبب تأثيراته المضادة لارتفاع ضغط الدم ، ومضادات السكري ، وتعزيز فقدان الوزن.

