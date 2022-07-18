أيفون ١٤ برو ماكس بالتقسيط المريح بسداد 25 ريال شهرياً فقط علي 36 شهر بعد دفع المقدم

نظرا للتقنيات الأكثر من رائعة التي يتمتع بها جهاز أيفون ١٣ برو ماكس فإن سعره مرتفع للغاية والبعض لا يقدر على شرائه، ونتيجة لكثرة من يرغب في الحصول على هذا الهاتف ولكن لا يقدر على سعره اصبح متاح سهولة الحصول عليها بتقسيط يصل إلي ٥٠ ريال سعودي في الشهر الواحد وبفترة سداد تصل الي من ستة أشهر حتي 36 شهر حسب قيمة المقدم المدفوع.

أيفون ١٤ برو ماكس بنظام التقسيط

مزايا الحصول على أيفون ١٤ برو ماكس بنظام التقسيط من مكتبة جرير الموجودة في المملكة العربية السعودية نوضحها لكم عبر المقال، فقد يتوفر من خلالها الحصول على أيفون ١٣ برو ماكس بنظام التقسيط حيث يصل المبلغ المسدد في الشهر الواحد ٥٠ ريال شهرى، ويتميز التعامل مع مكتبة جرير للحصول على أيفون ١٣ برو ماكس أن الموافقة على منح العميل الجهاز تتم بشكل فورى دون أي إجراءات روتينية، فالآن أصبح متاح أن يشتري مع جهاز الايفون أي أجهزة أخرى وكل ذلك دون الحاجة إلى دفع أي مبلغ أولية لهذه المشتريات.

هناك تنوع فترات السداد على حسب اختيار العميل حيث يوجد سداد ٦ /١٢/ ٢٤ / ٣٦ شهر، ويمكن أن تصل قيمة المشتريات مع جهاز الايفون ١٣ برو ماكس إلى ٣٠ الف ريال سعودي.

شروط شراء الايفون ١٣ برو ماكس

هناك شروط لابد من تواجدها عند طلب أي مشتريات بنظام التقسيط من مكتبة جرير:

يشترط الحصول العميل على ميزة نظام التقسيط من مكتبة جرير ألا تقل قيمة هذه المشتريات عن ٢٥٠٠ ريال سعودي وفى نفس الوقت لا تزيد عن ٣٠٠٠٠ ألف ريال سعودي .

نظام إرجاع المنتجات أو استبدالها بعد عملية شرائها غير متاح من خلال مكتبة جرير.

اختيار مدة سداد المشتريات تكون من قبل العميل والتي تتنوع بين ٦ أشهر وسنة وسنتين و٣ سنوات ولكن تحديد قيمة القسط فى الشهر الواحد يتم من قبل المكتبة نفسها.

يشترط أن يلتزم العميل بعملية سداد قيمة القسط في كل شهر.

مستندات الحصول على مشتريات بالتقسيط من مكتبة جرير