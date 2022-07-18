مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون في جميع الدول

مواصفات آيفون 14 برو ماكس جهاز آيفون 14 برو ماكس جهاز حديث مميز يحتوي على العديد من المواصفات الرائعة سواء كانت هذه المواصفات داخلية أو خارجية والتي كانت سبب في جعل الجهاز يحظى بإعجاب الكثير الذين أصبحوا يتطلعون لشرائها في أسرع وقت، جهاز آيفون 14 برو ماكس تم تحديثه وتطويره بتطور التكنولوجيا الخاصة بالهواتف الذكية خاصة نظام التكنولوجيا المستخدم في أجهزة الآيفون التي تعد من أحسن وأروع الأجهزة الذكية التي ظهرت خلال الفترة الحالية والتي زاد الطلب عليها على الرغم من أسعارها الباهظة والتي ترتفع بشكل ملحوظ في مصر.

مواصفات آيفون 14 برو ماكس

جميع الأجهزة التي يتم إصدارها تكون ذات خصائص ومواصفات معينة كذلك جهاز آيفون 14 برو ماكس الذي أصدرته شركة آبل والذي يتمتع بالمواصفات التالية:

الجهاز يوجد به شاشة مساحتها 6.7 بوصة وقد تم تحديثها بمعدل 120 هرتز Super Retina XDR OLED. تم توفير الحماية اللازمة للشاشة وذلك بواسطة الإسكرينا المصنوعة من مادة السيراميك وهي ضد الخدش أو الكسر. تم إصدار العديد من هذا النوع ولكن بسعات متنوعة حيث هناك جهاز مساحة الذاكرة الداخلية له تبلغ 128 ، وهناك جهاز آخر مساحته 256، كذلك هناك جهاز مساحته تبلغ 512 جيجابايت، أما بالنسبة لأعلى جهاز في المساحة هو الجهاز ذات الذاكرة الداخلية والتي تبلغ 1 جيجابايت. بالنسبة لرمات الجهاز فهي تصل إلى 6 جيجابايت. جهاز آيفون 14 برو ماكس تم معالجته بمعالج شديد القوة Apple A16 Bionic بالإضافة إلى أنه سداسي النواة _ 4 نانومتر. بالنسبة لمعالج الرسومات الموجود داخل الهاتف فهو عبارة عن معالج خماسي النواة Apple GPU. نظام التشغيل الموجود في الجهاز عبارة عن iOS v15. أهم جزء في الجهاز هو البطارية والتي تعتبر وقود الجهاز وهي تبلغ 4500 مللي أمبير. سرعة شحن الآيفون تبلغ 20 واط، ويستغرق حوالي 40 دقيقة أثناء الشحن. بالنسبة للكاميرات فهم ثلاث كاميرات بأحجام مختلفة حيث الأولى تبلغ 12 ميجابكيل وهي الأساسية، الثانية 12 ميجابكسل لتقريب الأجسام، أما الثالثة فهي 12 ميجابكسل للزوايا المنفرجة.

سعر هاتف آيفون 14 بروماكس في مصر والسعودية

من المحتمل أن يتم إصدار هذا الجهاز في سوق الولايات المتحدة بسعر يتراوح ما بين 1100: 1400 دولار، وتختلف أسعار النسخ الأخرى كلًا على حسب كمية الجيجابايت الموجودة به حيث:

256 جيجابايت متاحة بسعر 1099 دولار. 512 جيجابايت متاحة بسعر 1200 دولار. 1 تيرابايت 1400 دولار.

بالنسبة لسعر الجهاز في السعودية فيتحدد سعره أيضًا وفقًا لحجم النسخة المستخدمة به حيث:

256 جيجابايت متاحة بسعر 5100 ريال سعودي. 512 جيجابايت متاحة بسعر 5700 ريال سعودي.

بالنسبة لسعر الجهاز في مصر فيتحدد سعره أيضًا وفقًا لحجم النسخة المستخدمة به حيث:

256 جيجابايت متاحة بسعر 24000 جنيه مصري. 512 جيجابايت متاحة بسعر 28000 جنيه مصري.

بالنسبة لسعر الجهاز في الإمارات فيتحدد سعره أيضًا وفقًا لحجم النسخة المستخدمة به حيث: