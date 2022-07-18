نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max أيفون ١٤ برو ماكس تسريبات في المقال التالي
سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max فى جميع الدول العربية الذي يدخل عالم المنافس بسرعة نظراً الإمكانيات القوية في هذا الهاتف، حيث يأتي الهاتف ضمن سلسلة جوالات Apple المبهرة، يأتي الهاتف بلونه الأسود الزجاجي المقاوم للخدش، ذات معالج سداسي النواة بجانب دعمه للشاحن السريع، كما انه يدعم شريحة اتصال وبطارية ٤٥٠٠ مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، لذلك نتناول مواصفات وسعر ومميزات الهاتف عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.
مواصفات جوال iPhone 14 Pro Max
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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- الصوت والاتصال:
|الصوت
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|الدعم
- الشاشة:
|الشاشة
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|حجم الشاشة
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- الألوان:
|الألوان
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|هيكل الهاتف.
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|أبعاد الجوال
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- البطارية وقوة الشحن:
|البطارية
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|الشحن
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|قوة الشحن
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- الذاكرة:
|الذاكرة العشوائية
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|ذاكرة التخزين الداخلية
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- المعالج:
|المعالج
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|اسم المعالج
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|عدد الشرائح
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|الشبكات
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|نظام التشغيل
مميزات هاتف iPhone 14 Pro Max
- الهاتف مقاوم للماء والغبار.
- يدعم الشحن السريع بقدرة ٢٠ واط.
- يوجد بصمة أصابع علي الشاشة.
- يدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.
- المعالج قوي سداسي النواة.
- الكاميرا الخلفية ثلاثية الالتقاط وتحتوي علي خاصية .4k
- الشاشة كبيرة في الحجم مقاس ٦.٧ اش بجانب تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز.
عيوب موبايل أيفون ١٤ برو ماكس
- الهاتف لا يدعم الذاكرة الخارجية كارت الميموري.
- لا يوجد راديو FM .
- الجوال لا يدعم سماعة الأذن.
- الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش.
- Wi-Fi Direct لا يوجد في الاتصال.
سعر هاتف iPhone 14 Pro Max
إليكم أحدث الأسعار المتوقعة إلى iPhone الرابع عشر الجديد:
- قيمة الموبايل في السعودية ٤١٠٠ ريال.
- شراء الهاتف من الجزائر 149000 دينار.
- ثمن الجوال في المغرب ٩٧٠٠ درهم
- السعر في جمهورية مصر العربية ٢٢.٥٠٠ جنية.
- شراء الهاتف بالدولار الأمريكي بمبلغ ١٢٥٠ دولار.
وصلنا لختام شرح سعر ومواصفات جوال iPhone 14 Pro Max.
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