سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max أيفون ١٤ برو ماكس تسريبات

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سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max فى جميع الدول العربية الذي يدخل عالم المنافس بسرعة نظراً الإمكانيات القوية في هذا الهاتف، حيث يأتي الهاتف ضمن سلسلة جوالات Apple المبهرة، يأتي الهاتف بلونه الأسود الزجاجي المقاوم للخدش، ذات معالج سداسي النواة بجانب دعمه للشاحن السريع، كما انه يدعم شريحة اتصال وبطارية ٤٥٠٠ مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، لذلك نتناول مواصفات وسعر ومميزات الهاتف عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني. مواصفات جوال iPhone 14 Pro Max الكاميرا الأمامية يحتوي علي كاميرا سيلفي ١٢ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.2.

تتميز بالعزل الخلفي والوضع الليلي للالتقاط والمؤقت الذاتي بجانب دقة التقاط الفيديو بخاصية 4k. الكاميرا الخلفية ثلاث كاميرات الرئيسية.

١٢ ميجا بكسل ذو عدسة f/5.1

الثانية ذو تقريب بصري ١٢ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.8.

الكاميرا الثالثة زاوية واسعة ١٢ ميجا بكسل ذو عدسة f/1.

تتميز بالتقاط الصورة بزاوية واسعة بجانب الالتقاط المستمر والتصوير الاحترافي وأعدادات توازن اللون الأبيض.

دعم فلاش ثنائي، وخاصية التقاط الفيديو 4k، مع وضع التصوير السينمائي، وتصوير الفيديو بالحركة البطيئة. الصوت والاتصال: الصوت يدعم السماعات الخارجية.

سماعات ستيريو. يحتوي علي بلوتوث اصدار ٥.٠.

يتوفر واي فاي للنت الهوائي.

يوجد منفذ USB. الدعم الشاشة: الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED.

طبقة حماية زجاج سيراميك مقاوم للخدش. حجم الشاشة ٦.٧ بوصة.

معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز. الألوان: الألوان الذهبي والأسود و الفضي، الرمادي. هيكل الهاتف. الإطار الجانبي الهاتف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

بجانب الظهر المصنوع من الزجاج غوريلا جلاس. أبعاد الجوال الطول ١٦٠.٨× العرض ٧٨.١ × السمك ٧.٧ مم، وزن الهاتف ٢٤٠ جرام. البطارية وقوة الشحن: البطارية سعة ٤٥٠٠ مللي أمبير.

غير قابلة للإزالة.

نوع بطارية ليثيوم أيون. الشحن يدعم الشحن السريع.

الشاحن اللاسلكي بقوة 7.5 واط عبر تقنية Qi.

قدرة 15 واط عبر MagSafe. قوة الشحن قوة ٢٠ وات.

شحن البطارية بالكامل خلال ساعة. الذاكرة: الذاكرة العشوائية من نوع NVMe

سعة ٦ جيجا بايت. ذاكرة التخزين الداخلية اربع نسخ.

الأولي ١٢٨ جيجا بايت.

الثانية ٢٥٦ جيجا بايت.

الثالثة ٥١٢ جيجا بايت.

لرابعة ١ تيرابايت. المعالج: المعالج سداسي النواة. اسم المعالج Apple A16 Bionic عدد الشرائح يحتوي علي شريحة اتصال نانو sim في وضع الاستعداد. الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس. نظام التشغيل مميزات هاتف iPhone 14 Pro Max الهاتف مقاوم للماء والغبار.

يدعم الشحن السريع بقدرة ٢٠ واط.

يوجد بصمة أصابع علي الشاشة.

يدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

المعالج قوي سداسي النواة.

الكاميرا الخلفية ثلاثية الالتقاط وتحتوي علي خاصية .4k

الشاشة كبيرة في الحجم مقاس ٦.٧ اش بجانب تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز. عيوب موبايل أيفون ١٤ برو ماكس الهاتف لا يدعم الذاكرة الخارجية كارت الميموري.



لا يوجد راديو FM .

الجوال لا يدعم سماعة الأذن.

الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش.

Wi-Fi Direct لا يوجد في الاتصال. سعر هاتف iPhone 14 Pro Max إليكم أحدث الأسعار المتوقعة إلى iPhone الرابع عشر الجديد: قيمة الموبايل في السعودية ٤١٠٠ ريال.

شراء الهاتف من الجزائر 149000 دينار.

ثمن الجوال في المغرب ٩٧٠٠ درهم

السعر في جمهورية مصر العربية ٢٢.٥٠٠ جنية.

شراء الهاتف بالدولار الأمريكي بمبلغ ١٢٥٠ دولار. وصلنا لختام شرح سعر ومواصفات جوال iPhone 14 Pro Max. عمر شويل - جدة سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max أيفون ١٤ برو ماكس تسريبات - ثقفني

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