نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو GTA 5 على الهاتف مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Gta 5 عبارة عن أكشن وتحديات وهى معروفة للكثير، و جراند ثفت أوتو 5 تعتبر من أهم أنواع الألعاب الإلكترونية، وهي تم تطويرها من خلال شركة Rockstar، ويمكن التخطي للمراحل الجديدة من خلال اللعبة عن طريق القيام ببعض المهام في اللعبة، والفكرة كلها عبارة عن ثلاث مجرمين يكونوا في ولايات مختلفة ولكن المدينة الأساسية تكون كاليفورنيا.

لعبة GTA 5

يكون هناك متهمين في اللعبة ويقومون بعمل بعض الأدوار و المهام و تكون هناك شخصية رئيسية ويمون القاتل المتسلسل مايكل، و تكون اللعبة متاحة لكثير من الأجهزة حتى أجهزة الكمبيوتر و أجهزة iPhone ios و Android، ولكن الإصدار القديم من اللعبة لم يحقق أرباح كثيرة، وتوقف الكثير من لاعبين هذه اللعبة عن البحث عنها و طلبوا إصدار جديد للعبة، وقامت الشركة بتطوير النسخة الحصرية والجديدة من اللعبة.

خصائص تحميل gta 5 للاندرويد

نقدم لكم أهم الخصائص المتوفرة في جراند ثفت أوتو 5 وهى التالي:

اللعبة تكون على جميع الأجهزة المختلفة بأنواعها.

تكون اللعبة بدون رسوم مالية.

حجم اللعبة ١.٥٥ جيجا.

تعد اللغة الإنجليزية هي الموجودة لنظام التشغيل الخاص بهذه اللعبة.

تم تطويرها من قبل الشركة العالمية ROCKSTAR وهى شركة منتجة للألعاب.

إصدار اللعبة ١.١٠.

تطوير لعبة GTA 5

تم تطوير جراند ثفت أوتو 5 من قبل الخبير روكستار نورث، وتم إصدارها في ١٧ من سبتمبر عام ٢٠١٣، و نشر هذه اللعبة روكستار جيمز، و كانت جراند ثفت أوتو 5 متاحة على أجهزة ٣٦٠ أكس بوكس، و باقى الأجهزة مثل ويندوز ومايكروسوفت تم إصدارها في ١٤ أبريل لعام ٢٠١٥.

ولعبها متاح وسط مجموعة كبيرة من اللاعبين و يتم تشكيل فريق، و يجب أن تتوفر لوحة المفاتيح و المقبض و الماوس لممارسة هذه اللعبة.

تحميل لعبة GTA 5 على الهواتف أندرويد

يوجد الكثير من الخصائص التي تتميز بها هذه اللعبة ومن أهم مميزاتها التالى:

هناك مستويات تغيير ديناميكية كثيرة متاحة في هذه اللعبة مثل حالة الطقس و تتابع ساعات النهار والليل.

كل شخصية في اللعبة لها كيان مستقل وقصة لوحدها، وهذا يجعل تفاعل اللعبة أكثر.

يمكن تعديل الشكل عن طريق الأندرويد.

يمكن المبادلة بين ثلاث شخصيات داخل اللعبة.

يمكن ممارسة هذه اللعبة بصورة جماعية من خلال إصدار apk.

مميزات تحميل gta 5 apk

يمكن تحميل جراند ثفت أوتو 5 عن طريق مختلفة وكل طريقة تكون لجهاز معين، وهناك إصدارات كثيرة لهذه اللعبة، ويتم تحميل لكل إصدار معين عن طريق خطوات بينية، و يمكن تحميل جراند ثفت أوتو 5 والحصول عليها مجاناً، بطريقة سهلة على جميع الأجهزة المختلفة.

وهناك طريقة أصلية و أساسية يمكن تحميل هذه اللعبة من خلالها وتكون اللعبة في ملف مضغوط و أهم مميزاته ما يلي:

تكون هناك ثلاث شخصيات داخل اللعبة ويتم الاستفادة عن طريق نوع متميز افتراضي.

يوجد الكثير من المهام تكون متعلقة بمغامرات هذه اللعبة.

كيفية تحميل لعبة gta 5 مجاناً على الهاتف

هناك طريقة سهلة جداً لتحميل الإصدار الجديد من هذه اللعبة وهو:

١. يتم تحميل هذه اللعبة لأجهزة الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي او موقع اللعبة الرسمي.

٢. بعد ذلك يتم تثبيت ملف Apk.

٣. بعد ذلك يتم فك ضغط ملف البيانات عن طريق برنامج Zarchiver pro.

٤. يتم بعد ذلك نقل الملف إلى Android/OBB قم بتشغيل اللعبة وأستمتع بها.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال وقد تناولنا فيه كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا، نتمنى أن نكون قد أستوفينا بجميع المعلومات التي تفيدكم.