نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Gta 6 Grand Theft Auto San Andreas للاندوريد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto San Andreas جاتا سان اندرياس لعبة الاكشن الاشهر علي الإطلاق التي يعشقها الكبير والصغير من محبي الألعاب الإلكترونية الاي أعلنت عنها شركة روكستار الامريكية عام 1999 وأشتهرت في وطننا العربي باسم لعبة سرقة السيارات أو جاتا ويعتبر هذا الجزء هو السادس في السلسلة بعد Gta5 وتدور أحداثة داخل مدينة سان أندرياس وهي ولاية أفتراضية تم تصميمها علي مدينة ميامي الأمريكية وتدور الأحداث خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي حيث كان تكثر عصابات المافيا الأمريكية والصراعات من أجل فرض السيطرة ونتعرف الأن علي أهم المواصفات اللازمة لتشغيل اللعبة وطريقة تحميل جراند ثيفت اوتو سان اندرياس للهواتف الذكية بنظامي تشغيل اندرويد وايفون.

مواصفات جاتا سان اندريس

قبل تحميل Gta san andreas يتوجب عليك التعرف على مواصفاتها التقنية المتمثلة في الآتي:

تاريخ الإصدار: 13/4/2019.

الإصدار الحالي: 2.2 .

متطلبات التشغيل: أندرويد 4.4 والأحدث.

حجم اللعبة: 1.8 جيجا بايت.

الترخيص: مجاني.

الفئة العمرية: +12.

نوع الملف: APK.

تحميل لعبة Grand Theft Auto San Andreas

حتى تتمكن من الحصول على اللعبة يمكنك إتباع الخطوات الآتية:

أولا توصيل الهاتف بشبكة الانترنت عن طريق الواي فاي أو شبكة بيانات الهاتف فور جي.

بعد ذلك الدخول إلي متجر تطبيقات الهاتف جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام اندرويد أو متجر أبل ستور لهواتف ايفون.

ثم كتابة أسم اللغبة في صندوق البحث داخل المتجر والضغط علي أيقونة بحث.

تظهر اللعبة في نتائج البحث ويطلب منك دفع مقابل التحميل بواسطة أحدي طرق الدفع المتاحة.

بعد إكتمال عملية الدفع يبداء تحميل اللعبة علي جهازك وتنظر حتي إنتهاء التثبيت.

ثم تقوم بفتح اللعبة وكتابة المعلومات المطلوبة وتبداء اللعب.

كيفية لعب Grand Theft Auto San Andreas

تتمتع اللعبة بسهولة اللعبة فيمكن للأطفال إتقانها بسهولة للغاية، ويرجع ذلك بفضل احتوائها على أدوات تحكم بسيطة، فمن خلال الماوس ستتمكن من تحريك الشخص الذي تحاكيه والنظر إلى اليمين والشمال.

كما ستمكنك من التحرك لركوب السيارات أو الدراجات النارية أو السير على قدميك، هذا بجانب الشادر وإطلاق النار، أما إذا كنت ترغب الجري أو التحرك بالشخصية ستساعدك في ذلك لوحة المفاتيح.