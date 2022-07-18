نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اهم مميزات تطبيق الواتساب والطريقة الخاصة بارسالة رسالة الى شخص غير مسجل رقمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث عن تطبيق الواتساب . الذي أثار اهتمام العديد من المستخدمين . تطبيق الواتساب يعتبر من أهم وأشهر التطبيقات المراسلة ولا يستطيع اى فرد الاستغناء عن هذا التطبيق . وذلك لانة سهل التعامل معة لانة من احدث التقنيات الحديثة . تطبيق الواتساب يتمتع بالعديد من المميزات الرائعة التى يهتم بها جميع المستخدمين . والتي منها ارسال الملصقات الثابتة أو المتحركة والكثير من الأمور الرائعة .ويمكن مراسلة اى شخص فى اى مكان إذا كان رقمه مسجل عندة . واذا كان الرقم غير مسجل نعرض اليكم كيفية المراسلة دون اللجوء الى تسجيل الأرقام . وذلك بكل يسر دون اى تعقيدات وايضا نتعرف سويا عن اهم مميزات تطبيق ملصقات واتساب جاهزة متحركة .

تعرف على كيفية ارسال رسالة الى شخص غير مسجل رقمه

يمكن لجميع مستخدمي تطبيق الواتساب ارسال العديد من الرسائل الى اي رقم غير مسجل عنده أو مجموعة . وذلك عن طريق تطبيق يسمى هاى واتس اب . ويعد هذا التطبيق من اسهل التطبيقات وبالتالى يسمح للمستخدم ارسال رسالة لشخص أو لعدد من الاشخاص فى وقت واحد دون تسجيل أرقامهم ويتم وصول الرسالة بشكل سريع .

وكذلك توجد أيضا طريقة اخرى للوصول الى اى شخص غير مسجل عندك وهذة من الطرق الناجحة وذلك من جهاز الكمبيوتر الخاص بك . فعليك القيام بالضغط على لينك مراسلة على الواتساب . ومراسلة اى فرد دون تسجيل رقمة وبدأ الدردشة معه .

تعرف على المزايا الخاصة بتطبيق ملصقات واتساب جاهزة متحركة

اولا : يمنح لكافة المستخدمين مجانا دون اى رسوم .

ثانيا : من السهل الاستخدام فى التعامل .

ثالثا : يستطيع المستخدم صنع اى ملصق يكون خاص بة أو مشاركته مع الآخرين .

رابعا : يوجد الكثير من الملصقات الجاهزة وسهلة فى الاستخدام ايا كانت مضحكة ، رومانسية ، اسلامية .

خامسا : يمكن للمستخدم البحث عن هذه الملصقات عن طريق الايقونة الخاصة بالبحث .

سادسا : يمكنك إنشاء بكدج يسمى استيكر واتس خاص بك .

اخيرا عرضنا على متابعينا الكرام تطبيق الواتساب وطريقة ارسال رسالة الى شخص غير مسجل رقمة وعرضنا عليكم ايضا المزايا الخاصة بتطبيق ملصقات واتساب جاهزة متحركة ونتمنى من الله ان تنال اعجاب متابعينا الكرام وان نكون وفقنا فى العرض بطريقة سهلة وبسيطة على جميع مستخدمى تطبيق الواتساب .