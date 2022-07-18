نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022، التي تستمر فاعليتها حتي نهاية الأسبوع القادم، حيث يتم من خلالها تأهل إلى أربعة منتخبات أفريقية إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد، ضمن كل من المنتخب المصري والجزائري والتونسي ومنتخب الوصول إلى بطولة كأس العالم بعد أن تمكنوا من الوصول إلي دور الأربعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2022.

حيث تمكنت قناة on time sports 3 من الحصول على حقوق نقل بطولة كأس العالم لكرة اليد، مثلما حدث في العام الماضي، فى الوقت التي تعرض القناة العديد من البطولات الأوروبية لكرة اليد على مجموعة قنوات اون تايم سبورت 3، وهي أحدي القنوات الجديدة المتفرعة من سلسلة قنوات اون تايم سبورت الرياضية الحصرية الناقلة لكافة البطولات المصرية مثل بطولة كأس مصر والدوري المصري الممتاز وكافة مباريات منتخب مصر.

تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022

يمكنك ضبط إشارة بث القناة الثالثة من حزمة قنوات on time sport من خلال وضع التردد الجديد كما هو موضح بالجدول التالي.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

كما يمكن لمتابعي الدوري المصري والبطولات الافريقية وبطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد ضبط إشارة بث القنوات الرياضية المفتوحة التابعة إلي on time sport من خلال الترددات الجديده لعام 2022.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

تبث قناة اون تايم سبورت 2 العديد من مباريات كرة القدم وكرة اليد والبطولات الافريقية من خلال التردد التالي.

التردد 11449 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

تردد قناة اون تايم سبورت 1

يتمكن الكثير من محبي البرامج الرياضية ومباريات الدوري المصري متابعة المباريات علي قناة اون تايم سبورت 1 من خلال لصق التردد الجديد التالي.

التردد 12654 معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي

تعد أهم البرامج الرياضية التي تنقلها قنوات اون تايم سبورت الرياضية علي شاشاتها التالي:

برنامج ستاد أون تايم سبورت.

برنامج استاد افريقيا.

برنامج مساء اون تايم سبورت.

برنامج الدرجة الثالثة.

برنامج الأبطال.

نشرة الأخبار الرياضية.

ولكن يعد الحدث الأبرز هو بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي يتم بثها على تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022.