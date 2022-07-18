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عمر شويل - جدة كيفية إخفاء متصل الآن في الواتس اب للايفون ؟ من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين بسبب كثرة الاتصالات والانشغالات، ويعد تطبيق الواتساب من أهم تطبيقات الاتصال في الوقت الحاضر، حيث يوجد الكثير من المزايا والخدمات التي يقدمها التطبيق للمستخدمين وسوف نتعرف بالسطور المقبلة على طريقة إخفاء متصل الآن في الأيفون.

كيفية إخفاء متصل الآن في الواتس اب للايفون

يمكن لمستخدمي تطبيق الواتس اب إخفاء متصل الآن من التطبيق نفسه، دون استخدام أي تطبيق أخر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الواتس آب الأساسي.

ثم توجه إلى إعدادات التطبيق.

من ثم النقر على خيار إعدادات الدردشة، ثم اختيار خصوصية.

ومنها النقر على خيار الإعدادات المتقدمة.

ثم حدد الطابع الزمني المناسب لك والنقر على خيار لا أحد.

بهذه الطريق يتم إخفاء كلمة متصل الآن من على التطبيق.

اخفاء متصل الان في الواتس اب للايفون

يوجد طريقة أخرى لاحفاء متصل الآن لمستخدمي الآيفون على النحو الآتي:

الرد على الرسائل باستخدام شريط الإشعارات: حيث يمكنك الرد على الرسائل الواردة لحسابك على الواتس اب بواسطة شريط الإشعارات، من دون الدخول إلى التطبيق. فعند الرد على الرسائل بتلك الطريقة لن يظهر عند المستخدم الآخر بأن المستخدم الرئيسي متصل الآن.

تطبيق GBWhatsApp

يوفر تطبيق GBWhatsApp مزايا رائعة لإخفاء الاتصال على الواتس اب من خلال الخطوات الآتية:

قم بتثبيت التطبيق بالطرق المعتادة من المتجر.

ثم السماح بكل الأذونات الخاصة بالتطبيق.

ثم ادخل رقم هاتفك، ورمز الدولة ثم الانتظار حتى يتم إرسال كود التفعيل لك.

ثم التوجه إلى إعدادات التطبيق و النقر على خيار إخفاء حالة الاتصال.

بتلك الطريقة يتم استخدام تطبيق GBWhatsApp بشكل مباشر من دون الحاجة لاستخدام التطبيق الرئيسي.

وينبغي على المستخدم أن يُحدث الإصدار بشكل دائم حتى لا يتعرض حسابه للحظر.

تطبيق No Last Seen or Read

يوفر التطبيق ميزة قراءة الرسائل والرد عليها، من دون أن يظهر لدى الشخص الآخر بأنك متصل الآن: