نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد 2022 الجديد للقرآن الكريم على القمر الصناعي عرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة المجد 2022 ، يبحث العديد من محبي سماع القرآن الكريم عن التردد الخاص بقنوات المجد سواء كان على القمر الصناعي النايل سات أو القمر الصناعي العرب سات، فبث القناة لا يقتصر فقط على القرآن الكريم، وإنما تقوم ببث عدد من البرامج الدينية المعروفة.

تردد قناة المجد 2022

تعد قناة المجد من القنوات الحاصدة على نسبة مشاهدة كبيرة، فهي تعتبر من القنوات التي إطلاقها لبث القرآن الكريم.

كما أن القناة يتم بثها خلال اليوم بدون أي انقطاع ومن خلال الاعتماد على صورة عالية الجودة، كما أنها لا تكون بحاجة إلى تشفير، حيث تبث مجاناً.

تعتبر قناة المجد من أول القنوات التي تم إعدادها خصيصاً بإذاعة القرآن الكريم وترجمة القرآن الكرين إلى مجموعة من اللغات المتنوعة.

تحرص قناة المجد على تقديم مجموعة كبيرة من البرامج الدينية، بجانب بثها للآيات وهي مصحوبة ببعض من التفسيرات والمعاني.

أما عن تردد قناة المجد 2022 فهو كالتالي:-

القناة المجد التردد 12475 القمر الصناعي عرب سات معامل التصحيح 4/3

ما هي أهداف قناة المجد؟

تتمتع قناة المجد بمجموعة من القنوات وهي كالتالي: