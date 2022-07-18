نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد 2022 الجديد للقرآن الكريم على القمر الصناعي عرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة المجد 2022 ، يبحث العديد من محبي سماع القرآن الكريم عن التردد الخاص بقنوات المجد سواء كان على القمر الصناعي النايل سات أو القمر الصناعي العرب سات، فبث القناة لا يقتصر فقط على القرآن الكريم، وإنما تقوم ببث عدد من البرامج الدينية المعروفة.
تردد قناة المجد 2022
تعد قناة المجد من القنوات الحاصدة على نسبة مشاهدة كبيرة، فهي تعتبر من القنوات التي إطلاقها لبث القرآن الكريم.
كما أن القناة يتم بثها خلال اليوم بدون أي انقطاع ومن خلال الاعتماد على صورة عالية الجودة، كما أنها لا تكون بحاجة إلى تشفير، حيث تبث مجاناً.
تعتبر قناة المجد من أول القنوات التي تم إعدادها خصيصاً بإذاعة القرآن الكريم وترجمة القرآن الكرين إلى مجموعة من اللغات المتنوعة.
تحرص قناة المجد على تقديم مجموعة كبيرة من البرامج الدينية، بجانب بثها للآيات وهي مصحوبة ببعض من التفسيرات والمعاني.
أما عن تردد قناة المجد 2022 فهو كالتالي:-
|القناة
|المجد
|التردد
|12475
|القمر الصناعي
|عرب سات
|معامل التصحيح
|4/3
ما هي أهداف قناة المجد؟
تتمتع قناة المجد بمجموعة من القنوات وهي كالتالي:
- تقوم القناة على هدف سامي ونبيل وهو الدعوة إلى الدين الإسلامي، كما أنها تحرص على نشر تعاليم الدين الإسلامي.
- تحرص قناة المجد على تقوية الانتماء إلى الوطن العربي وإلى الأمة الإسلامية.
- تدعو قناة المجد جميع المسلمين إلى كتاب الله وسنته، حتى تساعدهم على فهم العقيدة والمنهج الديني الصحيح، كما أنها تحث على العمل إلى الخير ونشر التراحم بين الناس، ونشر تعاليم القرآن الكريم
- تساعد هذه البرامج على نشأ جيل قائم على مبادئ الدين السمحة وتعليمهم للأسس الدين.
- تساعد القناة على ترسيخ مبادئ التعامل مع كل أمور الحياة بشكل حكيم؛ فهي قناة كل طرق التطرف والتعصب الديني.
- تحرص القناة على الدعوة إلى التمسك بكل قواعد الدين وعدم الوقوع في الأخطاء.
- تسعى قناة المجد إلى تثبيت كل الطرق التي يتم من خلالها تحقيق التوازن للتعامل مع كل أسس الحياة.
- القناة موجهة لجميع الفئات؛ فبثها لا يقتصر على فئات معينة، فهي تساعد على حل المشاكل التي تواجه العديد بشكل حكيم وديني.
- يتم عرض أراء الشيوخ في كل أمور الدين.
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