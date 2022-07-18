مواصفات غير مسبوقة لهاتف Wiko T50 بعد طرحه في السعودية.. والسعر مغرٍي

ويعتبر هاتف Wiko T50 من أفضل الهواتف الذكية رخيصة الثمن التى تم إطلاقها، حيث يأتى بسعر أقل من 700 ريال سعودى، تحديدا حوالي 655 ريال أى ما يعادل 3 آلاف و 300 جنيه مصري لأصغر نسخة.

هذا ويضم هاتف Wiko T50 عدد من المواصفات الجيدة على الرغم من سعره الرخيص تضم بطارية كبيرة ومعالج ذو أداء جيدة مع تصميم أنيق، وكاميرا بدقة 64 ميجا بيكسل، ونعرض أبرز الكيزت الرئيسية الخاصة به وفقا لموقع GSMArena :

كما يأتى هاتف Wiko T50 بشاشة قياس 6.6 بوصة ، من نوع IPS LCD، دقة عرض x 2400 1080 مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية ، مع نوتش عبارة عن ثقب صغير في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، مع مقاومة للمياه والغبار، وألوان الأسود و الأخضر والوردي.

إلى جانب ذلك يقدم هاتف Wiko T50 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، بجانب كاميرا ثانوية مساعدة بدقة 8 ميجابكسل مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل ، مع وجود فلاش LED وميزة HDR، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل، وتصوير الفيديو بدقة 1080 ميجا بيكسل.

كما يحتوي هاتف Wiko T50 على معالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية من نوع MediaTek Helio G85، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية سعة 128جيجابايت، كما يتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة ، مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 40 واط.