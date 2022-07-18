انت الان تتابع خبر خبراء تقنية يفجرون مفاجأة حول اتف Xiaomi 12S Ultra من شاومي.. يتفوق على آيفونفي هذه الجوانب وسعره أقل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الخبراء في مجال الهواتف الذكية، أن أحدث إصدارات هواتف شاومي Xiaomi ، هاتف Xiaomi 12S Ultra ، لديه قدرات أكبر كثيرا من قدرات هواتف iPhone خاصة في الألعاب، حيث يحتوي على وحدة معالجة رسوميات ألعاب أفضل من أي هاتف ذكي آخر ، بما في ذلك هواتف شركة آبل الرائدة.

ووفق ما ذكره موقع "فون آرينا" التقني، كانت الأسطورة السابقة تميز معظم الهواتف الذكية من العلامات التجارية الكبيرة لشركة مثل آبل بالسرعة الكافية التي تناسب لمعظم المستخدمين ، حيث إنه من منظور أرقام الأداء ، فإن معالج A-series من آبل التي تشغل أجهزة iPhone جعلتها تتفوق على هواتف أندرويد، لكن يبدو أن هذا سيتغير مع شركة شاومي الصينية الرائدة.

هذا ويتم تشغيل هاتف Xiaomi 12S Ultra بواسطة معالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 ، بدقة تصنيع 4 نانومتر، ووفقًا لـكوالكوم ، يوفر المعالج أداءً محسنًا لوحدة المعالجة المركزية بنسبة CPU 10 % ووحدة معالجات رسوميات GPU أسرع بنسبة 10 % من الإصدار السابق ، كما أنها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 30 %.

وعندما جرى اختبار هاتف شاومي Xiaomi 12S Ultra في الألعاب مع الهواتف الأخرى لم تظهر أي سخونة على الهاتف ، حيث ظل فلاجشيب شاومي أكثر برودة من معظم الهواتف الذكية الأخرى ، مثل هاتفي iPhone SE 2022 و iPhone 13 Pro Max ، اللذان يدعمان أحدث معالج من شركة آبل A15 ، كما تفوق على هاتف سامسونج الرائد لهذا العام Galaxy S22 Ultra.

يشار إلى أن هاتف شاومي الجديد Xiaomi 12S Ultra يتميز بمواصفات خارقة، حيث أنه مزود بمستشعر كاميرا رئيسي قياس 1 بوصة ، والذي يسمح للهاتف بالتقاط تفاصيل أكثر من الهواتف ذات المستشعرات الأصغر، وتشمل المواصفات الأخرى شاشة كبيرة مميزة من نوع OLED ، قياس 6.73 بوصة، وبطارية عملاقة تبلغ 4860 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

هذا ويباع الهاتف حاليا في الأسواق الصينية بسعر يبدأ من 900 دولار أمريكي (أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري).