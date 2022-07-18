سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 أقوى هواتف أوبو بمميزات خرافية ببطارية ضخمة

هاتف Oppo A97 من أقوى الهواتف الاقتصادية الجديدة التي أعلنت شركة أوبو OPPO عن مواصفاته و موعد إطلاقه في الأسواق بداية من 15 يوليو 2022، كما تعد شركة أوبو OPPO من أقوى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، يضم هاتف Oppo A97 مميزات رائعة حيث يضم بطارية كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، الهاتف يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G، كما يضم الهاتف شاشة كبيرة يصل حجمها 6.6 بوصة شديدة الوضوح بدقة 2408×1080 بكسل، وسنقدم لكم مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف Oppo A97

الهاتف يتميز بمواصفات رائعة مقارنة مع سعره الاقتصادي فهو موجه للفئات المتوسطة، وأهم مواصفات الهاتف مايلي:

التصميم الخارجي لهاتف Oppo A97 يتميز بالاناقة والبساطة.

الهاتف يتميز بوزنه الخفيف الذي يسهل حمله ويصل وزنه 190 جرام.

كما يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح يصل دقتها 2408×1080 بكسل.

الشاشة من نوع IPS LCD كبيرة يصل حجمها 6.6 بوصة، الشاشة تدعم معدل التحديث 90 هرتز.

نظام تشغيل الهاتف الاندرويد Android 12 الهاتف يدعم خدمات جوجل.

الهاتف يدعم نظام معالج قوي من نوع MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G وهذا سيجعل الهاتف سريع الأداء جداً في الألعاب والتشغيل.

يدعم معالج رسوم من نوع Mali-G77 MC9.

المساحة الداخلية للهاتف متوفرة 256 جيجابايت، بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام و 8 جيجا رام.

يتميز هاتف Oppo A97 ببطارية كبير الحجم يصل سعتها 5000 ملي أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

أهم مواصفات كاميرا هاتف Oppo A97

الهاتف يضم 2 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل شديدة الدقة بفتحة عدسة بحجم F/1.8 بزاوية عريضة.

دقة الكاميرا الثانية يصل دقتها 2 ميجا بكسل تدعم مستشعر العمق بفتحة عدسة بحجم F/2.4.

الكاميرا الخلفية تدعم تقنية HDR، بانوراما.

كما يدعم هاتف Oppo A97 كاميرا أمامية تصل دقتها 8 ميجا بكسل بزواية واسعة بفتحة عدسة بحجم F/2.0، دقة الفيديو 1080P.

سعر هاتف Oppo A97 في الأسواق

الهاتف تم إطلاقه في الأسواق يوم 15 يوليو 2022 بسعر 350 دولار أمريكي، سعره في السعودية 1315 ريال سعودي، ما يعادل في مصر 6680 جنيه مصري.