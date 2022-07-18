Honor X40i هاتف اقتصادي جديد من هونر | مراجعة وأسعار الهاتف

Honor X40i هاتف جديد آخر تم الإعلان عنه ضمن مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بشركة هونر لهذا العام. حيث منذ يومين أعلنت الشركة داخل الأسواق الصينية عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن عائلة الـx40 من هواتفها وجاء ذلك في هاتفها الجديد Honor X40i. يأتي الهاتف خليفة للإصدار السابق Honor x30i وهاتف Honor x30 max أيضاً. كما يتوفر الهاتف بمجموعة مميزة من المواصفات والمميزات كمعالج الهاتف والذي يتوفر من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 700. ويذكر أن معالج الهاتف موجود في هواتف شركات أخري مثل Oppo A55s ، Samsung A22 ، Redmi note 10. كذلك الهاتف يأتي مع شاشة IPS وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير وبسرعة شحن 44 وات. لكن الهاتف با يأتي بدعم لخدمات شركة جوجل وذلك يعد أحد نقاط ضعف الهاتف. وفيما يأتي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Honor X40i الجديد من شركة هونر.

مواصفات هاتف Honor X40i :

‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 175 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ لكن الهاتف لل يأتي مع إمكانية زيادة سعة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر مدخل إضافي لتركيب كارت ميموري.‌

كذلك لم تعلن الشركة عن أية مقاومة IP للهاتف ضد رذاذ الماء أو الغبار.

للهاتف ضد رذاذ الماء أو الغبار. يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.7 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2388 بكسل وبمعدل كثافة 391 بكسل لكل إنش.‌

، تأتي بجودة مع دقة بكسل وبمعدل كثافة 391 بكسل لكل إنش.‌ تتوفر شاشة الهاتف مع معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز ، والذي يقدم أداء مقبول علي أغلب الهواتف الذكية.‌

هيرتز ، والذي يقدم أداء مقبول علي أغلب الهواتف الذكية.‌ كما تأتي الشاشة مع أبعاد عرض 20:9 ، لتوفير تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

تحتل الشاشة أيضاً من جسم الهاتف نسبة 93.6% ، لاستغلال مساحة أكبر من الهاتف.‌

يتوفر الهاتف مع أحدث إصدار لنظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة مستخدم هونر الجديدة والخاصة Magic UI 6.1 .‌

، مع واجهة مستخدم هونر الجديدة والخاصة .‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم خدمات شركة جوجل مثل المتجر ، خرائط جوجل ، وغيرها من تطبيقات الشركة.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو Media Tek Dimensity 700 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.‌

وهو ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواتين من نوع Cortex-A76 ، تتوفر بتردد يصل إلي 2.2 جيجا هيرتز.‌

، تتوفر بتردد يصل إلي 2.2 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، تعمل بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، تعمل بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌ كما يأتي بالهاتف وحدة معالجة رسوميات GPU من شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G57 MC2 .‌

من شركة مع معالج من نوع .‌ يتوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.

كاميرا هاتف Honor X40i :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، مع إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يوجد في ظهر الهاتف إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية الـPDAF.‌

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في العزل والتصوير البورترية.‌

تدعم كاميرات الهاتف خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كذلك الهاتف متوفر بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Honor X40i مع سماعات خارجية أحادية تتوفر من نوع Mono speakers .‌

مع سماعات خارجية أحادية تتوفر من نوع .‌ كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.

إلا أن الهاتف لا يأتي بدعم خاصية NFC لنقل الملفات بسرعة عن قرب.‌

لنقل الملفات بسرعة عن قرب.‌ ولا يتوفر الهاتف أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، وأيضاً البوصلة.‌

يتوفر الهاتف مع بطارية بحجم 4000 مللي أمبير ومن نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 44 وات.‌

مللي أمبير ومن نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ كذلك يأتي مدخل الشحن الموجود في هاتف Honor X40i من النوع السريع Type C 2.0 ، مع دعم خاصية الـOTG.‌

من النوع السريع ، مع دعم خاصية أخيراً : الهاتف متوفر في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأخضر ، الفضي ، والبنفسجي.

سعر هاتف Honor X40i :

‌240 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4500 جنية مصري.‌

300 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 5600 جنية مصري.

الهاتف سيكون متاح للبيع داخل الأسواق الصينية بداية من يوم 22 من شهر يوليو الحالي ، مع إنتظار الإعلان عن الهاتف للأسواق العالمية قريباً