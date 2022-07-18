انت الان تتابع خبر سبب إرتفاع أسعار هواتف آيفون iPhone 14.. شوف سعر 14 Pro Max والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسب مجلة فوربس فإن iPhone 14 التى من المقرر أن تطلقها شركة آبل الأمريكية منتصف سبتمبر القادم، ستشهد زيادة كبيرة في حدود 100 دولار أمريكي للهاتف الواحد، وربما أكثر من ذلك، مقارنة بهواتف iPhone 13 .

سبب إرتفاع أسعار هواتف آيفون iPhone 14

وقال استشهد دان آيفز ، رئيس مجموعة Wedbush Securities في في حديثه إلى صحيفة The Sun أن مشكلة سلاسل التوريد باعتبارها القوة الدافعة هي واحدة من الأسباب الرئيسية وراء الزيادة التى ستشهدها هواتف iPhone 14 .

الأسعار المحتملة لهواتف آيفون iPhone 14

هاتف iPhone 14 ويبدأ من سعر 900 دولار أى ما يعادل حوالي 17 ألف جنيه مصري.

هاتف iPhone 14 Max ويبدأ من سعر 1000 دولار أى ما يعادل حوالي 19 ألف جنيه مصري.

هاتف iPhone 14 Pro ويبدأ من سعر 1100 دولار أى ما يعادل حوالي 21 ألف جنيه مصري.

هاتف iPhone 14 Pro Max ويبدأ من سعر 1200 دولار أى ما يعادل حوالي 22 ألف و600 جنيه مصري.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المحتملة لهواتف iPhone 14 تختلف عن تسعيرها من شركة آبل الأمريكية، بالإضافة إلى أن توريدها إلى بعض الأسواق يجعل أسعارها مرتفعة بشكل أكبر ومختلف عن السعر الذى تعلن عنه الشركة، كما أن شركة آبل لا تمتلك متجرا رسميا لها في السوق المصرية.

التغييرات التى ستحصل عليها هواتف آيفون iPhone 14 القادمة

ستصدر هواتف آيفون iPhone 14 ب 4 طرز مختلفة هي : iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max .

ستستغني شركة آبل عن طراز هاتفها الأصغر Mini ذو الحجم الأصغر والذى جاء بشاشة حجم 5.4 بوصة، وستصدر بدلا منه هاتف iPhone 14 Max كبير الجم بشاشة قياس 6.7 بوصة، والذى يطلق عليه في بعض الأحيان iPhone 14 Plus .

ستحصل الكاميرا الخلفية الرئيسية لهواتف iPhone 14 على دقة 48 ميجابكسل مع جودة تصوير الفيديو بدقة 8K ، بالإضافة إلى معالج Bionic A16، والمطور بمعمارية 4 نانومتروستظل خاصية مستشعر الوجه Face ID .

ستتميز هواتف iPhone 14 طرز Pro مثل iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بمعدل التحديث 120 هرتز في الثانية، ومن المحتمل بشكل كبير ألا تصدر لجميع الهواتف.