انت الان تتابع خبر علي الرايق دور .. سعر و مواصفات أوبو Oppo A97 5G والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكر موقع GSMArena مواصفات هاتف أوبو Oppo A97 5G.

حيث يأتى هاتف أوبو Oppo A97 5G بشاشة قياس 6.56 بوصة ، نوع LCD ، دقة عرض 2408 x 1080 مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية ، مع نوتش عبارة عن ثقب صغير في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

Oppo A97 goes official with Dimensity 810, 48MP camera, and 5,000 mAh battery هاتف أوبو Oppo A97 5G.

كاميرا هاتف أوبو Oppo A97 5G

يقدم هاتف أوبو Oppo A97 5G كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، بجانب كاميرا ثانوية مساعدة بدقة 2 ميجابكسل ، مع وجود فلاش LED، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل.

أداء وبطارية هاتف أوبو Oppo A97 5G

يحتوي هاتف أوبو Oppo A97 5G على معالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية من نوع Dimenity 810 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، كما يتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 وواجهة مستخدم ColorOS 12، مع بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ، مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.

ومن المقرر أن يتم طرح هاتف أوبو Oppo A97 5G في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، حيث أتاحته شركة أوبو على موقعها الرسمي، كما بدأت عمليات بيعه في الأسواق الصينية، حيث سيشهد إطلاقه على عدد من المراحل، منها إطلاقه في الهند ثم تدريجيا إلى باقي الأسواق العالمية.

سعر هاتف أوبو Oppo A97 5G

ويبلغ سعر هاتف أوبو Oppo A97 5G حوالي 341 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 6 آلاف و 500 جنيه مصرى، مع اللونين الأزرق والأسود، وفتحة بطاقة SIM مزدوجة و يدعم شبكات الجيل الخامس 5G و WiFi و Bluetooth و GNSS ، بالإضافة إلى منفذ USB-C .