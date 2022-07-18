تردد قناة الأهلي الجديد على الرسيفر العادي عبر القمر الصناعي نايل سات

يبحث محبي الساحرة المستديرة عن ترددات القنوات الرياضية، وكل مشجع يبحث عن تردد القناة التابعة للفريق الذي يشجعه، وخاصةً تردد قناة الأهلي، لما تقدمه من برامج قوية و ناجحة، ونقلها للمباريات الهامة المباشرة بالإضافة إلى، تقديمها لمقابلات لأكبر نجوم الكرة، مما يجعلها مميزة بين القنوات الرياضة المتعددة، ولكن تبقى قناة الأهلي هي المفضلة عند كبير من الكرويين.

تردد قناة الأهلي

تهتم قناة الأهلي بتقديم أفضل محتوى، لإرضاء جميع مشاهديها، من برامج رياضية وعرض مباريات قوية، بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي بعد المباراة، وإذا أردت متابعة قناة الأهلي ما عليك سوى ضبط الترددات على النحو التالي:

إضبط جهازك على القمر نايل سات بتردد ١١٧٤٧، ومعدل ترميز رقمه ٢٧٥٠٠، ومعامل تصحيح الخطأ هو٣/٤، أما الاستقطاب فهو رأسي ويرمز له بحرف H.

تردد آخر هو ١١٤٤٠ على قمر النايل سات أيضا، ومعدل ترميز هو ٢٧٥٠٠، بينما يختلف معامل تصحيح الخطأ ليصبح ٥/٦، والاستقطاب أفقي ويرمز له بحرف V.

تردد آخر بدقة عالية وجودة HD على ١١٧١١، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، أما معامل تصحيح الخطأ فهو ٥/٦، والاستقطاب فهو أفقي V أيضا على قمر النايل سات.

أهم البرامج الخاصة بالقناة وأسماء مقدميها

يقوم الإعلاميين “هاني رمزي ” و “سهام صالح ” بتقديم برنامج “البيت الكبير”.

“أحمد سمير” و “سارة محسن” في برنامج السادسة، الذي يمكنك متابعته عند السادسة مساءً.

“محمد سعيد” و “أمير هشام ” في تقديم برنامج الترند.

برنامج الاستوديو التحليلي، الذي يعرض عقب كل مباراة للتعليق على كل أجزائها، سواء الأخطاء أو تغييرات اللعب وغيرها مما يخص المباراة، وتختلف ضيوف البرنامج حسب كل مباراة.

الكابتن ” عدلي القيعي” والأستاذ ” إبراهيم المنيسي” في برنامج ملك وكتابة، وهو أشهر فقرات القناة.

من خلال مقال تردد قناة الأهلي عرضنا لك كافة الترددات الخاصة بالقناة، وبرامجها ومقدمي هذه البرامج، فإذا أردت متابعة القناة فعليك إدخال هذه الترددات وضوابطها عبر جهاز الرسيفر الخاص بك، وستجد القناة بكل سهولة، من دون الذهاب لمحلات برمجة القنوات ويمكنك متابعة الرياضة وكل البرامج المهتمة بالشأن الرياضي.