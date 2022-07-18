نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض موبايلي مكالمات دولية وافضل باقات وطريقة الاشتراك في المقال التالي
تعتبر شركة موبايلي من أبرز وأشهر شركات الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية، ودائمًا ما تقوم بعمل عروض على المكالمات الدولية لفئة المصريين المقيمين داخل أراضي المملكة، نظرًا لعددهم الكبير، وبناء على ذلك نجد أن البحث الدائم عن أفضل عروض موبايلي مكالمات دولية داخل محركات البحث لم يأت من فراغ بكل تأكيد.
عروض موبايلي مكالمات دولية
تعمل شركة موبايلي على توفير عروض مميزة للوافدين من مصر، وإليكم أبرز أنواع الباقات التي تقدم داخل عروض موبايلي بهذا الشكل الآتي:
باقة 60 دقيقة موبايلي
- تستمر باقة ال60 دقيقة حوالي 24 ساعة، وللحصول عليها يتم سداد 6 ريال سعودي.
- فهذه الباقة لا يتم تجديدها بصورة تلقائية على عكس ما يحدث ما الباقات الأخرى.
- وكي يتم الاشتراك في تلك الباقة المميزة، فعلينا إرسال 7777 إلى رقم 1100.
باقة 500 دقيقة موبايلي
- تستمر تلك الباقة لفترة زمنية تقدر بحوالي 10 أيام، وتكلفة الحصول عليها تصل إلى حوالي 35 ريال سعودي.
- وكي نقوم بالاشتراك في تلك الباقة، فيجب علينا إرسال 6666 إلى رقم 1100
باقة 290 دقيقة موبايلي
- تعتبر هذه الباقة أكثر الباقات تداولًا ما بين الناس، وذلك بسبب سعرها المناسب وتقديمها عدد من الدقائق مميز.
- فهذه الباقة تستمر لفترة زمنية تقدر بحوالي 7 أيام.
- ويصل سعر الحصول على تلك الباقة إلى حوالي 35 ريال سعودي.
- وكي نقوم بالاشتراك في هذه الباقة، فعلينا الاتصال على هذا الرقم الآتي: *2175#،
- أو نقوم بإرسال 6666 إلى رقم 1100.
باقة 820 دقيقة موبايلي
- إن هذه الباقة تقدم 820 دقيقة لصاحبها، فهي تعتبر من أفضل الباقات التي تقدمها شركة موبايلي، حيث تستمر لمدة زمنية تقدر بحوالي 30 يوم.
- ويصل سعر الحصول على تلك الباقة إلى حوالي 99 ريال سعودي.
- فعلينا الاتصال على *3075#، وذلك بهدف الحصول على تلك الباقة المميزة، أو نقوم بإرسال 2222 لرقم 1100.
وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول قائمة عروض موبايلي مكالمات دولية للمصريين، فلاحظنا أن الباقات المعروضة داخل هذا المقال مقدمة بشكل مميز ومناسب لكافة عملاء شركة موبايلي، ولهذا السبب يتم التهافت على تلك العروض بالتحديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض موبايلي مكالمات دولية وافضل باقات وطريقة الاشتراك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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