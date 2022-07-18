عروض موبايلي مكالمات دولية وافضل باقات وطريقة الاشتراك

تعتبر شركة موبايلي من أبرز وأشهر شركات الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية، ودائمًا ما تقوم بعمل عروض على المكالمات الدولية لفئة المصريين المقيمين داخل أراضي المملكة، نظرًا لعددهم الكبير، وبناء على ذلك نجد أن البحث الدائم عن أفضل عروض موبايلي مكالمات دولية داخل محركات البحث لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

عروض موبايلي مكالمات دولية

تعمل شركة موبايلي على توفير عروض مميزة للوافدين من مصر، وإليكم أبرز أنواع الباقات التي تقدم داخل عروض موبايلي بهذا الشكل الآتي:

باقة 60 دقيقة موبايلي

تستمر باقة ال60 دقيقة حوالي 24 ساعة، وللحصول عليها يتم سداد 6 ريال سعودي.

فهذه الباقة لا يتم تجديدها بصورة تلقائية على عكس ما يحدث ما الباقات الأخرى.

وكي يتم الاشتراك في تلك الباقة المميزة، فعلينا إرسال 7777 إلى رقم 1100.

باقة 500 دقيقة موبايلي

تستمر تلك الباقة لفترة زمنية تقدر بحوالي 10 أيام، وتكلفة الحصول عليها تصل إلى حوالي 35 ريال سعودي.

وكي نقوم بالاشتراك في تلك الباقة، فيجب علينا إرسال 6666 إلى رقم 1100

باقة 290 دقيقة موبايلي

تعتبر هذه الباقة أكثر الباقات تداولًا ما بين الناس، وذلك بسبب سعرها المناسب وتقديمها عدد من الدقائق مميز.

فهذه الباقة تستمر لفترة زمنية تقدر بحوالي 7 أيام.

ويصل سعر الحصول على تلك الباقة إلى حوالي 35 ريال سعودي.

وكي نقوم بالاشتراك في هذه الباقة، فعلينا الاتصال على هذا الرقم الآتي: *2175#،

أو نقوم بإرسال 6666 إلى رقم 1100.

باقة 820 دقيقة موبايلي

إن هذه الباقة تقدم 820 دقيقة لصاحبها، فهي تعتبر من أفضل الباقات التي تقدمها شركة موبايلي، حيث تستمر لمدة زمنية تقدر بحوالي 30 يوم.

ويصل سعر الحصول على تلك الباقة إلى حوالي 99 ريال سعودي.

فعلينا الاتصال على *3075#، وذلك بهدف الحصول على تلك الباقة المميزة، أو نقوم بإرسال 2222 لرقم 1100.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول قائمة عروض موبايلي مكالمات دولية للمصريين، فلاحظنا أن الباقات المعروضة داخل هذا المقال مقدمة بشكل مميز ومناسب لكافة عملاء شركة موبايلي، ولهذا السبب يتم التهافت على تلك العروض بالتحديد.