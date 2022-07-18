نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر نايل سات وعرب سات National Geographic Channel في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة ناشيونال جيوغرافيك هي إحدى القنوات الفضائية الكبرى التي تعرض العديد من البرامج الخاصة بكل ما يخص العالم الحيوان، فهي تقدم لنا العديد من المعلومات التي يحتاج معرفتها كل محبي الحيوانات، لذلك فإن المهتمين بذلك يحاولون البحث بكثرة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الفضائية والتي سنقوم بعرضها عليكم في سطور المقال القادمة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لكل محبي العالم الحيواني والمهتمين بالتعرف على كل ما يخص حياتهم سواء أكانت حيوانات أليفة ومفترسة، فقناة ناشيونال جيوغرافيك التي تعتبر إحدى قنوات أبو ظبي تقدم لكم الكثير من البرامج التي تحتاجونها من أجل التعرف على ذلك، وذلك من خلال ضبط تردد القناة الذي نعرضه فيما يلي:

تردد ناشيونال جيوغرافيك على قمر نايل سات

جودة القناة HD العالية قم بضبطها كما يلي:

التردد: 11226.

ترميز: 27500.

إستقطاب القناة: أفقي.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد ناشيونال جيوغرافيك على قمر عرب سات

جودة القناة العالية HD قم بضبطها كما يلي:

التردد: 11804.

ترميز: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

تصحيح الخطأ: ¾.

National Geographic Channel

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من القنوات التابعة لقنوات أبو ظبي والتي يتم عرض برامجها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس فقط إهتمام القناة الوحيد هو بث البرامج الخاصة بالعالم الحيواني، بل تحاول القناة أن تسرد لمشاهديها كل ما دار في العالم منذ مئات السنين وتحقق في كل شئ مر عبر التاريخ.

هذا وقد تم إطلاق أولى برامج القناة منذ حوالي ثلاثة عشر عام، وهي تعتبر من ضمن القنوات المفتوحة.

قناة ناشيونال جيوغرافيك hd 2022

تعرض القناة لمشاهديها أهم البرامج الثقافية والهندسية والحيوانية والبحرية وغيرها من البرامج التي تهم الجميع، كما تعرض كل ما يخص عالم التكنولوجيا وتطورها على مدار الزمان، فهذه القناة تعتبر محط ثقة من جميع مشاهديها وهذا ما جعلها تستمر إلى يومنا هذا.

في نهاية مقال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك فقد عرضنا لكم أهم الترددات على القمر نايل سات وعرب سات، كما عرضنا لكم أهم المعلومات التي تخص مشاهدي برامج القناة، فعليكم ضبطها على الترددات التي عرضناها لكم.