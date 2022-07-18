تردد قناة بطوط كيدز الجديد للاطفال عبر النايل سات Batoot Kids

يريد الكثير منا معرفة تردد قناة بطوط الجديدة خاصةً عندما تقترب الإجازة الصيفية، لأنها تعد من أفضل القنوات الكرتونية المشهورة في معظم البلاد العربية وأيضا نالت الإعجاب من جميع أفراد الأسرة، بسبب ما تقدمه من محتوى فريد ملئ بالألوان الطبيعية يعمل على جذب انتباه الطفل إليه وتنمية مهاراته، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال التردد الجديد لعام ٢٠٢٢.

تردد قناة بطوط

يبحث معظم أولياء الأمور في الوقت الحالي عن ترددات قنوات أفلام الكرتون خاصةً قناة بطوط، لذلك سوف نقدم لكم التردد الجديد على النايل سات الخاص بها فيما يلي:

التردد: ١١٥٩٤

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطأ: ٣/٤

كيفية تنزيل قناة بطوط

في البداية نقوم بالضغط على زر(Menu) الموجود في لوحة التحكم للريموت.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك قائمة اضغط على كلمة تثبيت.

يتم الضغط على قائمة الترددات.

نقوم بالضغط على الزر الأخضر أعلى الريموت، الذي يتم من خلاله إضافة التردد الجديد.

سوف تظهر أمامك على الشاشة قائمة يتم كتابة التردد الجديد الخاص بالقناة بطريقة صحيحة وجميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك نقوم باختيار كلمة بحث، ثم يتم الضغط على الزر الأزرق الموجود أعلى

الريموت ليبدأ البحث عن كافة القنوات الفضائية التي يتم تنزيلها.

يتم الضغط على كلمة (Exit ).

أهمية قناة بطوط

تحث الأطفال على تنظيم الوقت.

الاهتمام بممارسة بالرياضة.

تناول الطعام الصحي.

تناول الأطعمة التي تساعد على التركيز أثناء المذاكرة.

بعض الأفلام التي يتم عرضها على قناة بطوط

أفلام كرتون ديزني.

فيلم ميكي.

بندق.

كرتون سبونج بوب.

كرتون بطوط.

بعض محتويات قناة بطوط

تقدم كرتون رائع مفضل لدى الأطفال مثل توم وجيري.

تقديم أعداد كبيرة من شخصيات الكرتون التي يعشقها الجميع.

تقدم برامج تعليمية وتربوية.

تعليم الحروف العربية والإنجليزية.

ممارسة جميع الأنشطة دون الشعور بالإرهاق أو الملل.

وفي ختام هذا المقال لقد قمنا بتقديم خطوات البحث عن تردد قناة بطوط الجديدة التي يعشقها الكثير منا خاصةً الأطفال، لأنها تقدم أفضل البرامج الدينية والأخلاقية لذلك يفضل الآباء تنزيل قناة بطوط، لما تقدمه من محتويات مفيدة ومميزة.