نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يُبدع بميزة جديدة رائعة بشأن تسجيل voice notes في الحالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب بتطويره بشكل مستمر، حيث أصبحت هذه المنصة أشهر منصة للمراسلة في العالم بشكل شامل، وتشمل هذه التطورات بعض الميزات التي تجذب العديد من المستخدمين، وأصدر التطبيق بعض الأخبار عن الميزة جديدة في الآونة الحالية، وهي إمكانية رفع فويس نوتس بداخلها، وذلك حسب ما تم ذكره في موقع “جيز مو شينا” التقني، حيث أكد الموقع على إمكانية المستخدمين لنشر الصور ومقاطع الفيديو والرسائل النصية وملفات GIF بالإضافة إلى الميزة الجديدة المترقبة وهي دمج “فويس نوتس” في الحالة التي تقوم برفعها.

ميزة واتساب

وأشارت بيانات WABetaInfo أنه بمجرد توفر الميزة الجديدة، سيقوم التطبيق بتسجيل رسالة صوتية، والتي تشبه إلى حد كبير تسجيل الفويس نوتس الحالي في الدردشة التطبيق، وهذا قد يشمل تحميل ملفات صوتية موجودة من قبل، والتي قد تم إرسالها كرسائل في الدردشات العادية مع الأصدقاء.

وأوضحت أنه من المفترض أن يتم مشاركة هذه الفويس نوتس في تحديثات الحالة مع جهات اتصال المستخدم، وذلك باستخدام نفس إعدادات الخصوصية مثل مقاطع الفيديو والصور، وسيتم تشفيرها من طرف إلى طرف ” End to end encryption” .

ومن الجدير بالذكر معرفة أن هذه الميزة مازالت قيد التطوير، كما أنها ليست قابلة للاستخدام بين قاعدة المستخدمين، ولكنه عند طرح هذه الميزة، فإنه من المحتمل أن تبدأ مع مستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق، وذلك قبل طرحها بشكل نهائي، كما يقوم تطبيق واتساب بالكثير من الترقيات داخل هذا التطبيق، حيث أنه تم إجراء بعض التغييرات الأساسية على المكالمات الصوتية الجماعية الخاصة به، وهذه التغييرات تتمثل في وصول إشعارات عندما ينضم شخص ما إلى المحادثة الجارية، وذلك حتى يعرف المشاركون من وجود مشارك معهم جديد.

ويمكنك أيضاً في واتساب بإرسال ملفات أكبر، حيث أنه كان متاح في التطبيق إرسال ملفات حجمها 100 ميجابايت، ولكنه تم تعزيزها الآن لكي تصل إلى 2 جيجابايت، وهذا يعني أن هذا التطبيق يقوم بالتطوير المستمر، وطرح العديد من الميزات الجديدة التي تعمل على جذب العديد من المستخدمين حول العالم، كما أنها تعمل على جعله أشهر تطبيق مراسلة.