نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث اكواد ببجي 2022 غير مستعملة كودات PUBG Mobile من موقع Midasbuy في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد ببجي اليوم 2022 يتابعها لاعبي ببجي بشكل مستمر وذلك من أجل الحصول على أحدث كودات الشحن التي يحصل اللاعب من خلالها على الأدوات القتالية الحديثة والملابس والخيول والرقصات، وغيرها من العناصر التي يستفيد بها اللاعبين في مراحل PUBG المختلفة، ومن خلال موقعنا نحرص على تقديم أحدث هذه الأكواد المتوفرة حتى يتسنى للاعبين الحصول عليها.

موقع شحن اكواد ببجي Midasbuy

يعد هذا الموقع من أكثر المواقع المميزة التي يمكنك من خلالها استبدال اكواد ببجي موبايل والذي تتمكن من خلاله الحصول على عدد كبير من الهدايا والمكافآت، حيث تحصل من خلال هذه الأكواد على المعدات والأسلحة الحديثة التي يستخدمها اللاعبين في PUBG Mobile، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالشخصيات الأسطورية التي يستخدمها اللاعبين في ببجي، وغيرها من الهدايا والمكافآت التي تمنحها هذه الأكواد للاعبين، والتي تساهم في تطور مستواهم بين المنافسين في اللعبة.

اكواد PUBG اليوم 2022

تحرص الشركة المصنعة للعبة على طرح كودات جديدة للعبة، وذلك لكي يستمتع اللاعب بالعديد من العناصر التي يحصل عليها من خلال هذه الكودات، مما يزيد من شعبية اللعبة في جميع دول العالم من قبل مستخدمي اللعبة ومن أحدث اكواد ببجي موبايل 2022 ما يلي:

D70FYU5NO R89FPLM9S 5FG10D33 TIFZBHZK4A TQIZBZ76F QEJZLCIZ5M4 BMTDZBZPRD. WQIDBZ7OF R89FPLM95 DDJJCZCDZ9

اكواد استرداد PUBG

يمكنك الحصول على اكواد استرداد ببجي 2022 بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي Midasbuy، وذلك للاستفادة من المكافآت والهدايا مع العلم بأنه لا يمكن استبدال هذه الأكواد بالأموال، بل يستفيد اللاعب بالمكافآت التي تتوفر عبر هذه الأكواد ومن بين هذه الكودات الغير مستعملة ما يلي:

كود ملابس ببجي: 8CUY84RG25OKW.

ثم كود أسلحة ببجي: CFSHWDBTFZ95.

ومن ثم كود الجلود الذهبية: QEJZLCIZ2M4.

شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق التي تستطيع من خلالها شحن شدات ببجي بأمان، وتتمثل خطوات الشحن في السطور التالية: