نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي 2022 خطوات شحن شدات ببجي pubg mobile الرسمية من جوجل بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، لعبة ببجي موبايل من أكثر ألعاب الإثارة والتشويق شهرة والأكثر استخداماً من قبل محبي الألعاب الإلكترونية وألعاب القتال، وسهلت الهواتف الذكية لعب ببجي موبايل في أي مكان وأي وقت وتعتبر شدات ببجي هي مفتاح اللعبة والفوز بها لأنها تقوم بإعطاء اللاعب الكثير من المميزات مثل الأسلحة والملابس والكثير من مستلزمات اللعبة.

شحن شدات ببجي موبايل

يوجد أكثر من طريقة لشحن الشدات في لعبة ببجي إلا أن استخدام الموقع الرسمي الخاص باللعبة هي أفضل طريقة وأسهلهم ومضمونة جداً في عملية الشحن، ويمكن الشحن من خلال الخطوات التالية:

أولاً الدخول على موقع لعبة ببجي الرسمي.

وبعد ذلك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع الرسمي.

ثم اختيار عدد الشدات المرغوب في شحنها.

وكتابة رقم ID الخاص بالشخص، ويجب كتابة الرقم صحيح.

ثم اختيار وسيلة للدفع سهلة وسريعة.

وفي النهاية يجب الدخول على الحساب الخاص بك في لعبة ببجي موبايل لمعرفة إذا كانت الشدات موجوده أو غير موجودة.

شحن شدات ببجي موبايل من خلال بطاقات جوجل بلاي

يوجد طريقة مشهورة أخرى لشحن شدات ببجي موبايل وذلك من خلال جوجل بلاي، وهي أيضاً طريقة مضمونة ويستخدمها عدد كبير من الناس، وهذه الطريقة عبارة عن:

أولاً القيام بالدخول على إعدادات لعبة ببجي موبايل الخاصة باللاعب.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على الشدات.

ثم يقوم باختيار طريقة دفع مناسبة وهي جوجل بلاي.

والقيام بتحميل وتحديد عدد شدات ببجي المطلوبة.

وفي النهاية الدخول على حساب اللاعب الخاص به لمعرفة وصول الشدات إلى الحساب أم لا.

لعبة ببجي موبايل 2022

لعبة ببجي موبايل هي من أفضل الألعاب القتالية الجماعية حتى الآن لأنها تعطي اللاعب الشعور بالحقيقة في ساحة معركة اللعبة وأيضاً تساعده في معرفة كيفية المحاربة من أجل البقاء على قيد الحياة وأيضاً طريقة صنع الفخ للأعداء والكثير من الأمور الأخرى التي تساعد اللاعب على الفوز.

وقد تطورت اللعبة بشكل كبير حيث كانت توجد على أجهزة الكمبيوتر وبعد ذلك أصبحت على الموبايل وتم تحديثها أكثر من مرة حتى تزداد الامتيازات التي توجد بها وتجذب عدد أكبر من اللاعبين.