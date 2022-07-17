سعر هاتف Apple iPhone 14 pro Max في مصر والسعودية والإمارات وأهم مواصفات أيفون 14 برو ماكس الجديد

في الوقت الحالي أصبح الجميع يبحثون عن أفضل الهواتف من حيث الاستخدام والإمكانيات الموجودة بها، ولهذا يتجهون لاستخدام أجهزة الآيفون، لأن بها كثير من المميزات التي جعلتها الخيار الأول أمام من يبحث عن هاتف مختلف وأفضل كاميرا على الإطلاق وشاشة كبيرة بها نظم حماية وهذا جميعه يتوفر في آيفون 14 برو الإصدار الجديد.

مواصفات آيفون 14 برو

يأتي الجهاز بفلاش ليد مزدوج، HDR حتى يستمتع المستخدم بأفضل تجربة تصوير فوتوغرافي.

من خلال الجهاز يستطيع المستخدم تصوير فيديو بجودة عالية 4K بمقدار: 24، 30، 60 إطار خلال الثانية.

يتميز الهاتف بوجود كاميرا أمامية مزدوجة عبارة عن مستشعر أمامي دقته 12 ميجا بكسل بالإضافة إلى مستشعر SL أبعاده ثلاثة.

يمكن التقاط مقاطع الفيديو 4K بالإضافة إلى دعم خاصية التثبيت البصري gyro-EIS.

لا يحتوي الآيفون عدي منفذ 3.5 ملم.

الآيفون مزود بسماعات ستيريو.

يدعم آيفون 14 برو 5G.

يوجد في الهاتف مستشعر للتعرف على الوجوه Face ID وكذلك بصمة مثبت على زر الطاقة من أجل خيارات أمان أكثر.

الهاتف يأتي بسعة 3750 مللي أمبير من الليثيوم أيون ليست قابلة للإزالة.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقدرة 27 وات.

يدعم الهاتف أيضاً الشحن اللاسلكي بقدرة 20 وات.

مميزات iPhone 14 Pro

توجد بعض المميزات الموجودة في iPhone 14 Pro التي لا تتوفر في الأجهزة الأخرى، مثل:

يتميز الآيفون بالتصميم الجميل والأنيق كأن الهاتف منحوت بدقة كبيرة.

عند الاستخدام يشعر المستخدم براحة كبيرة في اليد بسبب حوافه المريحة.

شاشة الهاتف ممتازة وحجمها مثالي لكافة المستخدمين وخاصةً من يفضلون استخدام هواتف ليس لها شاشة كبيرة.

من خلال الهاتف يتمتع المستخدم بتجربة مشاهدة فيديوهات رائعة بسبب روعة ألوان الشاشة وتشبعها العالي.

سطوع الشاشة تحت الشمس ممتاز ويستطيع المستخدم رؤية كل شئ دون تشويش.

يأتي الهاتف بسوفت وير سهل ومستقر كثيراً.

تتميز كاميرا الهاتف الخلفية بأنها مُطورة وشهدت تحسينات كثيرة خاصةً المستشعر الرئيسي الذي يأتي بدقة 48 ميجا بكسل بدلاً من 12 ميجا بكسل الذي كان في طراز السابق للعام الماضي.

سعر آيفون 14 برو من المتوقع أن يكون سعر هذا الهاتف عند نزوله في الأسواق 1000 دولار وقد يزداد نسبة بسيطة ليبلغ 1100 دولار، وربما يصل إلى 1400 دولار، وهذا السعر تأكيدي بعدما أعلنت شركة آبل عن التسعيرة الجديدة للجيل الجديد من أجهزة الآيفون.

سعر الموبايل iPhone 14 Pro