شحن كوينز pes 2022 mobile مجانا والحصول على لاعبين ليجندري إي فوتبول 2022 موبايل

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عمر شويل - جدة شحن كوينز pes 2022 mobile مجانا ، أمرا صعبا ويتم البحث عن طريقة سهلة ورسمية للحصول على الكوينزات المجانية في اللعبة. وذلك لفتح بكجات اللاعبين الأساطير (الليجندري) وبناء فريق متميز قادر على المنافسة ولتحقيق الفوز المتتالي في المباريات. كذلك يتم الحصول على لاعبين مطورين من خلال الكوينزات أيضا. واليوم سوف نتعرف سويا على كيفية الحصول على كوينز إي فوتبول 2022 مجانا بطريقة رسمية ومجربة بدون برامج تنزيل تطبيقات أو مشاهدة إعلانات مثلما يحدث في بعض المواقع الترويجية. وذلك من خلال الفقرات القليلة التالية.

شحن كوينز pes 2022 mobile مجانا

اعتمدت كونامي طريقتين ليتم شحن كوينز إي فوتبول 2022 موبايل مجانا. والأولى هي الطريقة المعتادة والأتوماتيكية والتي يتم من خلالها الفوز بالكوينزات المجانية التي تصل أسبوعيا من 100 كوينز وحتى 300 كوينز. وذلك من خلال تسجيل الدخول اليومي على إصدار اللعبة بدون لعب أي مباراة. و يتم الحصول على أعداد كوينز يومية في بعض الأيام 20 كوينز وأيام أخرى 30 كوينز. ويتم إضافة الكوينز في صندوق الوراد المخصص بهدايا إي فوتبول 2022 موبايل. ويمكن أن يحصل المستخدم على لاعبين ليجندري من خلال فتح البكج بعدد 100 كوينز. وكذلك اللاعبين المطورين في بكج أبطال أوروبا.

كيف تحصل على كوينز إي فوتبول 2022 مجانا

جميع المستخدمين في حالة أنتظار الطريقة الثانية من شحن كوينز pes 2022 mobile مجانا حيث أطلقت كونامي الطريقة الثانية. ولكن حتى الآن لم تقم بتفعيلها رسميا. لذلك حازت كونامي على ردود فعل سلبية لعدم تفعيل الطريقة الثانية حتى الآن. ومن المقرر تفعيل هذه الطريقة في التحديثات المقبلة للعبة ويتم فيها الحصول على كوينز إي فوتبول 2022 مجانا بعدد يتراوح بين 1000 إلى 2000 كوينز مجانية من خلال الخطوات التالية بعد تفعيلها.

الدخول على إي فوتبول 2022 موبايل.

ثم خيار macth.

بعد ذلك سيتم تفعيل أيقونة match pass.

ومن خلال هذه الأيقونة يتم لعب عدد من المنافسات في اللعبة مع مستخدمين من دول أخرى وبعد الفوز بعدد مباريات معين يتم الحصول على الكوينزات المجانية.

شحن كوينز pes 2022 mobile بطريقة مدفوعة

ليس الحصول على كوينز إي فوتبول 2022 مجانا فقط هو الذي يبحث عنه مستخدمي اللعبة. ولكن البعض يبحث عن شحن كوينز pes 2022 mobile بطريقة أسرع وهي الطريقة المدفوعة. ويتم ذلك من خلال الدخول على إي فوتبول 2022 موبايل ثم الدخول على قائمة shop أعلى صفحة اللعبة. وهناك الكثير من العروض على شراء كوينزات وتبدأ بمبلغ 17 جنيه مصري وما فوق.

والآن عزيزي مستخدم إي فوتبول 2022 موبايل لقد أستعرضنا لك الآن أسهل طريقة شحن كوينز pes 2022 mobile مجانا من اللعبة. طكا أستعرضنا لك أيضا كيفية الحصول على كوينز بيس 2022 بطريقة مدفوعة. نتمنى لك منافسات ممتعة كما نتمنى لك دوام الصحة والعافية.