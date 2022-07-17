نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار شحن شدات ببجي 2022.. كيفية شحن شدات ببجي pubg mobile uc من الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، يتزايد البحث بشكل كبير في الآونة الاخيرة من قبل الكثيرين من محبي ولاعبي ببجي عن رابط شحن شدات ببجي، وذلك بعد ان تم الاعلان رسميا عن الرابط الجديد الذي صدر ليمكن من خلالها شحن الشدات، حيث ان ادارة لعبة ببجي قد أعلنت عن تغيير الرابط الخاص بالشحن منذ مدة قليلة، وذلك لتأمين حسابات اللاعبين من السرقة ومن المواقع الوهمية المنتشرة في الاوقات الاخيرة، حيث قد اعلنت ادارة اللعبة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على تويتر أن رابط الشحن قد تغير ليكون من خلال موقع midas buy الرسمي فقط، وأن الشحن من خلال اي موقع اخر فهو غير رسمي وغير معترف به من ادارة اللعبة، وذلك بعد أن تعرض عدد كبير من اللاعبين من سرقة الحسابات الخاصة بهم، وقد قامت ادارة اللعبة بهذا الإجراء تجنبًا لأي مشاكل قد تحدث للاعبين.

خطوات وطريقة شحن شدات ببجي

يمكن شحن الشدات عن طريق الدخول إلى موقع الخاص بشحن شدات بيجي الجديد midas buy.

قم بتسجيل الدخول داخل الموقع الخاص بالشحن، ويكون ذلك عن طريق إدخال كلمة السر واسم المستخدم بالنقر على دخول.

انقر على “شراء” ضمن جميع الخدمات المتاحة أمامك داخل الموقع.

ادخل الرقم التعريفي الخاص الايميل في الخانة المخصصة له.

اختر العملة التي من المقرر أن تقوم بالدفع من خلالها.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة.

اسعار شحن شدات ببجي

أما عن اسعار شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي فقد تم الاعلان عن الاسعار الجديدة الخاصة بالشدات، حيث قد جاءت اسعار الشحن لإجمالي كالتالي:

عدد 63 شدات= 10.6 جنيه مصري

عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري

عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري

عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري

عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري

بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري

الجدير بالذكر ان اسعارشدات ببجب تختلف بين كل دولة والاخرى حسب اختلاف العملات الخاصة بالدولة لذا يجب على اللاعب عند الشحن اختيار الدولة وعدد الشدات التي يرغب في الشحن بها.

وتختلف اسعار شحن شدات ببجي موبايل من دولة إلى أخري لذا يجب على اللاعبين عند القيام بشحن الشدات تحديد الدولة التي من خلالها سيقوم اللاعب بالشحن، كما يجب تحديد عدد الشدات التي يرغب اللاعب في شحنها لكي يظهر السعر الخاص بها وبعدها يتم اختيار وسيلة دفع مناسبة ومن ثم اكمال عملية شراء شدات ببجي موبايل 2022.

يذكر أن تم إطلاق تحديث ببجي منذ أيام ومن بعدها يسعى جميع اللاعبين إلى البحث عن طريقة شحن شدات ببحي حيث تساعد اللاعبين في الحصول على كل ما يرغب به اللاعب من المتجر الأشهر حول العالم سواء كانت معدات او أسلحة إذا يجب على اللاعبين شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي لضمان وصول شدات ببجي بشكل سليم.

الجدير بالذكر أنه تم اطلاق تحديث جديد للعبة ببجي يشمل الكثير من التحسينات التي تجعل محبي ببجي يبحثون عن اسعار شدات ببجي وطريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي للعبة خاصة وانها تساعد اللاعبين على احتراف اللعبة والحصول على ما يرغبون من معدات واسلحلة ومركبات وغير من أمور لعبة ببجي مما يساعدهم على مواكبة اللعبة.

في النهاية يمكن التأكيد أن شدات ببجي هي العملة التي من خلالها يتمكن اللاعبين من شراء كل ما يلزمهم داخل متجر لعبة ببجي العالمية والتي تمنح اللاعب كل ما يحتاج من ملابس ومعدات ومركبات وغيرها من الأمور التي تجعل اللاعب يظهر بشكل محترف، كما تساعده على احتراف لعبة ببجي لأنه تختصر عليه الكثير من الوقت للوصول لتلك المستلزمات الخاصة ببجي.