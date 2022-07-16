نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر شيفروليه كورفيت 2023 الجديدة وأهم المواصفات الداخلية والخارجية في المقال التالي
سعر شيفروليه كورفيت 2023 هذه السيارة من السيارات المميزة والتي يوجد منها العديد من الفئات الحديثة والمتطورة وقد تم الإعلان بشكل رسمي من شيفروليه كورفيت 2023 وهي من السيارات الرياضية ويوجد منها نسخة مكشوفة السطح حيث تهتم دائما شركة شيفروليه في محاولة المنافسة بقوة مع أشهر أنواع السيارات بجانب أن الهيكل الخلفي من السيارة وقد تم الإعلان عن هذه السيارة الجديدة التي يوجد فيها محرك ذو الثمانية سلندر.
سعر شيفروليه كورفيت 2023
- 1LZ يصل سعر كوبيه 106 , 000 دولار حوالي 397 , 000 ريال .
- 1LZ مكشوفة السقف 115 , 000 دولار ما يعادل 430 , 000 ريال .
- 2LZ كوبيه 115 , 500 دولار حوالي 432 , 000 ريال .
- 3LZ كوبيه بسعر 120 , 000 دولار حوالي 450 , 000 ريال .
- 2LZ مكشوفة السقف 124 , 000 دولار حوالي 464 , 000 ريال .
- 3LZ مكشوفة السقف 128 , 000 دولار حوالي 480 , 000 ريال
موعد طرح السيارة في الأسواق
هذه السيارة من ماركة شيفروليه ويوجد منها نموذج أولي وسوف يتم إنتاج هذه السيارة في عام 2022 بعد ذلك سوف يتم طرحها داخل الأسواق بدأ من عام 2023.
مواصفات فئة ltz كوبيه
تعتبر هذه الفئة من أكثر الفئات الرخيصة وسعرها يتناسب مع الجميع حيث تتميز بوجود إطارات عالية الأداء مع وجود مكابح مصنوعة من السيراميك الكربوني .
يوجد فيها حزمة كربون مع وجود ألياف الكربون تتواجد في الهيكل الأمامي وتشمل أيضا الجناح الخلفي.
التصميم الخارجي للسيارة
- أما بالنسبة للتصميم الخارجي لهذه السيارة يوجد في الوجه الأمامية شبك كبير الحجم يكون بعرض المصد الأمامي مقسم إلى ثلاثة أجزاء حيث يحتوي على مجموعة من فتحات المغزلية كما يتواجد فيها مصد أمامي ويكون عبارة عن لمسات من الكروم الأسود.
- في الإصدار السابق لهذه السيارة كان يتواجد نسخة مكشوفة وكانت تتميز بوجود فتحة التهوية على غطاء المحرك الأمامي ولكنها غير موجودة الآن.
- بينما المرايا الجانبية تكون سوداء اللون والاطارات رياضية ويوجد فيها تصميم مميز للمكابح مع وجود فتحات تهوية عند الاطارات الخلفية.
- تتميز أيضا الاستنباط لمبات المزدوجة مع وجود فتحات تهوية في أسفل الاسطبات بجانب وجود جناح خلفي رياضي على الهيكل الخلفي من السيارة أما بالنسبة للصف منحدر من الخلف مع وجود مصد ومخارج عادم الوقود ذات تصميم دائم.
- تتميز السيارة من الداخل بوجود شاشة الملاحة وليست كبيرة الحجم والدركسيون عليه غطاء جلدي فاخر بالإضافة إلى شعار كونفيت ومتعدد الاستخدامات والمقاعد ذات تصميم رياضي مع وجود غطاء جلدي فاخر يتميز باللون الأصفر.
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