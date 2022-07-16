سعر شيفروليه كورفيت 2023 الجديدة وأهم المواصفات الداخلية والخارجية

سعر شيفروليه كورفيت 2023 هذه السيارة من السيارات المميزة والتي يوجد منها العديد من الفئات الحديثة والمتطورة وقد تم الإعلان بشكل رسمي من شيفروليه كورفيت 2023 وهي من السيارات الرياضية ويوجد منها نسخة مكشوفة السطح حيث تهتم دائما شركة شيفروليه في محاولة المنافسة بقوة مع أشهر أنواع السيارات بجانب أن الهيكل الخلفي من السيارة وقد تم الإعلان عن هذه السيارة الجديدة التي يوجد فيها محرك ذو الثمانية سلندر.

سعر شيفروليه كورفيت 2023

1LZ يصل سعر كوبيه 106 , 000 دولار حوالي 397 , 000 ريال .

1LZ مكشوفة السقف 115 , 000 دولار ما يعادل 430 , 000 ريال .

2LZ كوبيه 115 , 500 دولار حوالي 432 , 000 ريال .

3LZ كوبيه بسعر 120 , 000 دولار حوالي 450 , 000 ريال .

2LZ مكشوفة السقف 124 , 000 دولار حوالي 464 , 000 ريال .

3LZ مكشوفة السقف 128 , 000 دولار حوالي 480 , 000 ريال

موعد طرح السيارة في الأسواق

هذه السيارة من ماركة شيفروليه ويوجد منها نموذج أولي وسوف يتم إنتاج هذه السيارة في عام 2022 بعد ذلك سوف يتم طرحها داخل الأسواق بدأ من عام 2023.

مواصفات فئة ltz كوبيه

تعتبر هذه الفئة من أكثر الفئات الرخيصة وسعرها يتناسب مع الجميع حيث تتميز بوجود إطارات عالية الأداء مع وجود مكابح مصنوعة من السيراميك الكربوني .

يوجد فيها حزمة كربون مع وجود ألياف الكربون تتواجد في الهيكل الأمامي وتشمل أيضا الجناح الخلفي.

التصميم الخارجي للسيارة