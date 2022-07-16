أسرع وأفضل طريقة شحن جواهر فري فاير في ثوانٍ معدودة آلاف الألماس free fire

شحن جواهر فري فاير والحصول على الألماس، خيار أساسي يبحث عنه ملايين اللاعبين من عشاق ومحبي اللعبة، سواء من خلال شراء تلك الماسات عبر الموقع الرسمي للعبة، أو شحنها عبر الخدمات الأخرى الفورية التي توفر تلك الميزة، أو الشحن المجاني من خلال الحصول على الأكواد المجانية الصالحة الغير المستعملة سارية الصلاحية، والمكونة من 12 من الحروف والأرقام، وتسجيلها في الخانات المخصصة لها عبر موقع استرداد الجواهر، وفي نهاية الأمر لابد الحصول بأي طريقة عليها، لاستخدامها في شراء ما تريد من أسلحة ومعدات داخل بيئة اللعب.

الشحن عبر موقع shop2game

والآن إليكم خطوات شحن جواهر فري فاير من خلال موقع اللعبة الرسمي على الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع: shop2game

ثم فتح الصفحة الرئيسة وتسجيل الدخول.

اختيار الدولة واللغة.

اختيار شحن الجواهر.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني التي ستقوم بخصم قيمة ما ستقوم بشحنه من بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك أو وسيلة دفع أخرى.

ثم اختيار الجواهر التي تريد شرائها والحصول عليها.

مع العلم أنه فور استيفاء الخطوات السابقة بشكل صحيح، ثم الضغط على موافق أو شراء أو بحث، سيتم على الفور شحن رصيد محفظتك بما تحتاجه من ألماس، يُمكنك استخدامها بشكل سريع في شراء ما تريد من أدوات وعناصر ومهام أساسية داخل بيئة اللعب، كما سيتم أيضًا خصم قيمة ما تم القيام بشرائه من محفظتك الإلكترونية.

الشحن عبر فودافون كاش

كما يُمكن شحن جواهر فري فاير والحصول عليها عبر خدمة فودافون كاش، أو من خلال شركات الاتصالات التي توفر تلك الخدمة حسب دولتك، ويتم في شركة فودافون مصر، من خلال الكاش الخاصة بها، ويتم ذلك عبر استخراج رقم كارت فوري عبر الخدمة، شريطة وجود رصيد كافي، مع العلم أنه متاح الشحن للحصول على الجواهر وشدات ببجي، بدءًا من 30 جنيه مصري، ثم تسجيل رقم الكارت في الخانة المخصصة في الموقع الرسي للعبة بدل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني.